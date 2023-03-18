Başkan Öztekin; sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Talep ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca afetlere karşı yapılan hazırlık çalışmaları ve yaşanan deprem felaketi de güncel konular arasındaydı. Başkan Öztekin yaşanan deprem felaketi sonrası başlatılan yardım kampanyasına verdikleri destekten ötürü sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti: “ Bu süreçte el ele vererek Türkiye’ye örnek olacak bir yardım seferberliğini birlikte üstlendik. Vatandaşlarımız ve STK’larımızın destekleriyle deprem bölgesine 82 tır yardım malzemesi ulaştırdık. Yanı sıra Kâğıthane Belediyesi çalışanları ve meclis üyeleri olarak 10 milyon TL nakdi yardımda bulunduk. Şu an görevlendirdiğimiz bir grup ekibimiz deprem bölgesinin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de sık sık deprem bölgesine giderek; acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yerinde sürdürüyoruz.’’ dedi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri Başkan Öztekin’e talep ve önerilerini ilettiler. Toplantı notları bir sonraki yılın yatırım planını oluşturmak üzere kayda geçti.

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