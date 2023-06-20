İstanbul'da yer alan, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinden geçerek Kâğıthane'de Haliç'e dökülen Kağıthane Deresinde geçen hafta başlayan yaz dönemi temizlik çalışmaları bu gece tamamlanacak.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Twitter hesabından, Kağıthane Deresinde geçen hafta başlayan yaz dönemi temizlik çalışmaları bu gece tamamlanacağını bildirdi.
Şafak Başa, "Kağıthane Deresinde geçen hafta başlattığımız yaz dönemi temizlik çalışmalarını bu gece tamamlayarak can suyu vermeye başlayacağız. Haliç'in doğal yaşamının korunması amacıyla dere temizlik ve periyodik kontrollerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.Kaynak: HABER MERKEZİ