Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinde Türkiye, Tek Yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla başlayan bağış programı 8 kanaldan ortak yayınlanırken dünya devi şirketlerinin kasalarından küçük çocukların kumbaralarına kadar birçok yerden depremzedeler için bağışlar toplandı.

Kâğıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri; “Türkiye Tek Yürek” yardım programına depremzedeler için 10 Milyon TL destekte bulundu. Nakdi yardımın yanı sıra Kâğıthane belediyesi bugüne kadar; 81 tır yardım malzemesi, 51 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 550 Afad gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu. (YHM)