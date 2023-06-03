Kâğıthane Belediyesi Yeşil Vadi gençlik konserleri kapsamında; Bilal Sonses en sevilen parçalarını Kâğıthaneliler ile buluşturdu.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın coşkusu Hasbahçe’de Bilal Sonses konseri ile devam etti. En sevilen şarkılarıyla sahnede yerini alan Bilal Sonses’e Kâğıthaneliler hep bir ağızdan eşlik etti.



Sanatçı; Dön Diyemem, İçimden Gelmiyor, Sende Kaldı Yüreğim, İçimdeki Sen, Hasbelkader, Görmedim Sen Gibi, Sevme, Sonu Gelmez gibi şarkılarını etkinliğe gelenler için söyledi.



Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de müzik programına katılarak vatandaşlarla birlikte eğlendi. Başkan Öztekin; konserin sonunda Sanatçı Sonses’e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca etkinliğe gelen katılımcılara da teşekkür etti.