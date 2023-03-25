Kâğıthane Belediyesi, 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan; Kahramanmaraş merkez olmak üzere 11 ilde yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlar için iftar verdi. Türkiye deprem yaralarını sararken, depremden etkilenerek farklı illere göç eden vatandaşlar yararına yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Kâğıthane Belediyesi de depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Belediyeye ait Merkez Mahallesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programına bine yakın vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi, ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftar programında çocuklar da unutulmadı. Çocukların Ramazanı güzel hatırlamaları ve moral için sahne etkinlikleri düzenlendi. Depremzede vatandaşlar iftar programı dolayısıyla birlik beraberlik ruhunun yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de orucunu depremzede vatandaşlarla birlikte açtı. İftar sofralarını tek tek gezen Başkan Öztekin her bir aileyle birebir görüşerek talep ve önerilerini değerlendirdi. Başkan Öztekin; ''Türkiye olarak bu afeti de milletçe aşacağımıza inanıyorum. Yardımsever hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin. Yalnızca Türkiye tarihinin değil, dünya çapındaki en büyük afetlerden birini yaşıyoruz.