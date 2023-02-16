Kâğıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem bölgesinde; olası salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin bölgeye gönderdiği su tankerleri ve temizlik işçileri; gece gündüz sahada temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyor.

Başkan Mevlüt Öztekin "Afet bölgesinde olası salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik ekiplerimiz sahada tüm güçleriyle çalışıyor. Kağıthane Belediyesi afetzedelerin sağlıklı kalması için yardım malzemesi olarak çöp sepeti-kovası-torbası, deterjan, ıslak mendil, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, sabun, kolonya, dezenfektan, iç çamaşırı ve kadın hijyen pedinden oluşan binlerce koli ürün gönderdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi