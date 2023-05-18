14 Mayıs'ta gerçekleşen ve 2. tura kalan seçimin ardından Cumhur ve Millet ittifakı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında hem seçimi değerlendirdi hem de 2. tur için açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YETKİSİ YOK

Katıldığı canlı yayında sunucunun "Kılıçdaroğlu seçildiğinde terör örgütü elebaşı Öcalan serbest kalacak gibi bir söylem var, karşınıza bunu mu çıkarıyorlar?" sorusuna cevap veren Kaftancıoğlu şunları söyledi: "'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Bunun gerçekliği yoktur. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, niyeti de yoktur. Yapmaz da. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını, biz kazanmak için yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur hakkında konuşan Kaftancıoğlu, ''Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda da. 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak. Bizim vatandaşımıza ulaşacak örgütümüz, sınırlı medya kuruluşumuz var. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğimiz bizim ona ulaştırmamamız için medya organları var'' dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ