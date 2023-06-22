İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yerel seçimin yıl dönümünde Halis Kongre Merkezi Galata Salonu’nda, “İstanbul'a Hizmette 4. Yıl” programında 4 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını anlattı.



KAFTANCIOĞLU ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kaftancıoğlu, toplantıya katılmadığı için gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İmamoğlu'nun “İstanbul'da değişimi gerçekleştiren ve 4 yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıkan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İl dışından toplantıya yetişmek üzere yola çıkmış olmama rağmen yetişememiş olmamı farklı şekillerde yorumlayanlara yarın akşam demokrasi şenliğinde buluşmak üzere diyorum. 4 yıl boyunca İstanbul'umuzu şeffaf katılımcı bir şekilde yöneten ve hizmetleriyle İstanbulluların gönlünde yer eden İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarını bir kez daha kutluyorum.”