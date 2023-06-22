Türkiye'de geçen yıl hayatını kaybeden sayısı belli oldu Türkiye'de geçen yıl hayatını kaybeden sayısı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yerel seçimin yıl dönümünde Halis Kongre Merkezi Galata Salonu’nda, “İstanbul'a Hizmette 4. Yıl” programında 4 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını anlattı.


KAFTANCIOĞLU ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kaftancıoğlu, toplantıya katılmadığı için gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İmamoğlu'nun “İstanbul'da değişimi gerçekleştiren ve 4 yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıkan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İl dışından toplantıya yetişmek üzere yola çıkmış olmama rağmen yetişememiş olmamı farklı şekillerde yorumlayanlara yarın akşam demokrasi şenliğinde buluşmak üzere diyorum. 4 yıl boyunca İstanbul'umuzu şeffaf katılımcı bir şekilde yöneten ve hizmetleriyle İstanbulluların gönlünde yer eden İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarını bir kez daha kutluyorum.”

Kaynak: HABER MERKEZİ