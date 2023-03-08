Belirtileri itibariyle ailelerde panik yaratan ve tedavisinin gecikmesi durumunda ölüme kadar giden bu hastalıkla ilgili Batıgöz Sağlık Grubu doktorlarından uzman çocuk doktoru Fikret İŞBİLİR’i ziyaret ettik. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan İşbilir, ‘ Rota virüsü ciddiye alınması gereken ve belirtilerinde ki kimi benzerlikler sebebiyle farklı hastalıklarla karıştırılabilen bir hastalık fakat dışkı testinde antijene bakılarak Rota Virüsü kolayca tespit edilebilir. Genelde şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, halsizlik, kansız ama sulu ishal ile ( günde 10-15 kez tekrarlanan) kendini belli eden Rota Virüsü, görüldüğü bebek ve çocuklarda aşırı su kaybına bağlı elektrolit kaybı ile şoka hatta komaya sokarak ölüme kadar yol açabilmektedir.’ Diyerek bize hastalığın belirtilerinden ve tespitinden bahsetti. Peki bu virüsün bir tedavisi yok mu ya da nasıl korunabiliriz ?

Rota Virüsünün Tek Tedavisi; Rota Aşısı

Uzman Dr. Fikret İşbilir ‘ Rota Aşısı, bebeklerde 6 ayını doldurmadan yapılması gereken koruyucu bir aşıdır. Fakat şu an için zorunlu olarak devlet eliyle yapılan rutin aşılar arasında yer almamaktadır fakat tıbben gerekli olduğundan biz hekimler tarafından rutin olması için büyük uğraşlar veriyoruz. Aileler tarafından özel olarak temin edilen bu aşının, piyasada 2 farklı çeşidi vardır. Bunlar ağızdan yani oral uygulanan aşılardır. İki doz ya da üç doz şeklinde uygulanan aşıların etkisi, bebek 6 ayını doldurmuşsa azalacaktır. Yetişkinlerde ise aşı tamamen etkisizdir’ diyerek uyarıyor.

Peki aşılama yapılmadan hasta olan çocuk için nasıl bir tedavi yöntemi izlenir? Diye sorduğumuzda ise Dr. İşbilir , ‘Eğer bebek aşılanmadan virüsü kapmışsa ve mevcutta seyreden bir enfeksiyon varsa sıvı kaybı kontrolü yapılarak, elektrolit dengesi sabitlenmeye çalışılır. Gerekirse serum takılır ve hastaneye yatışı yapılarak izlenir. Probiyotik ve çinko ile tedavi desteklenir. Kesinlikle antibiyotik verilmez. Bebek hastalığı atlattıktan sonra Rota Aşısı yapılabilir.

Aşıya karşı halk arasında bir ön yargı olsa da, on birde bir görülen yan etkileri, faydaları yanında kıyaslanmayacak kadar azdır.’ Şeklinde cevapladı.

Peki Rota Virüsü Nasıl Bulaşır?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, Rota Virüsü’nün nasıl bulaştığı ile ilgili ise şunları şöyledi ‘ Kontamine aynı kirlenmiş sular, iyi yıkanmamış besinler, yüzme havuzları, el ele temas ile bulaşabilir. Fakat emzirme ile geçiş çok nadirdir. Emziren bir anne Rota Virüsü kapmışsa bile emzirmeyi sürdürebilir. Rota virüsü daha çok bebek ve çocuklarda görülse de yetişkin bireylerde de rastlanmaktadır fakat yetişkinlerdeki belirtileri ve hastalık seyri, bir bebeğe göre çok daha hafif atlatılmaktadır. Bebek ve çocuklarda ise şiddetli belirtiler sebebiyle şok ya da komaya girme ihtimali yüksektir ve tedavisinde vakit kaybına yer yoktur. Bu sebepten bebekler ilk 6 ayını doldurmadan Rota Aşısının yapılması biz hekimlerce şiddetle tavsiye edilir.’

YENİGÜN HABER MERKEZİ