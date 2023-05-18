Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay haps cezasına çarptırılan ve tahliye edlen Kadr Şeker’e verlen ceza Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunan Kadir Şeker için 10 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

KADİR ŞEKER TEKRAR HAPSE Mİ GİRECEK?

Kadir Şeker, cezasının bundan sonraki bölümünü Açık Cezaevinde geçirecek. Şeker'in Açık Cezaevlerinin Temmuz ayına kadar kovid-19 izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarıda olacağı öğrenildi. Bu iznin uzatılmaması durumunda ise Şeker'in Temmuz ayında cezasının infazı için yeniden cezaevine gireceği belirtildi.