Üniversite Adı:

Fakülte Adı: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük Duyuru Başlama Tarihi: 23 Mayıs 2023

Son Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2023 Bölüm Adı: Ortak Dersler Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi: 12 Haziran 2023 Anabilim Dalı:

Kadro Tipi: -

Öğretim Görevlisi Giriş Sınav Tarihi: 19 Haziran 2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Haziran 2023 Kadro Sayısı: 1 Kadro Derecesi: -

Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mimarlık veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,

3. Mimarlık veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4. En az 6 akademik dönem boyunca Türkiye’deki bir yüksek öğretim kurumunda lisans düzeyinde ders vermiş olmak ve bu dönemlerden en az 4’ünde 1. sınıf düzeyinde Tasarım derslerini

İngilizce olarak yürütmüş olmak (sözlü sınav İngilizce yapılacaktır).

5. Başvuran adayların güncel sanat, tasarım, mimarlık ve kent kuram ve tartışmaları üzerine ders verme deneyimine sahip olmaları ve İngilizce yayın yapmış olmaları tercih sebebi olacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. ALES belgesi (en az 70 puan)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru .khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim

Kurulu kararıyla belirlenir.

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.