KADİR GECESİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR

Kadir Gecesi namazı 4 rekattan veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. Ancak bu namazın Kadir Suresi ile birlikte kılınmalıdır. Namaz bitiminden sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Ayrıca Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

Ardından Kadir Gecesi namazı şöyle kılınır:

Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Dua hususunda da Hazret-i Aişe der ki: Resulü Ekreme:

-Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.

- Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni = Allah'ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla, diye dua et! buyurdu.

Kadir Suresi

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.