Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Magazin gündeminde olmayı her dâhim başaran ünlü sanatçı katıldığı magazin programında özel açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Seda Sayan, çok mutluyuz herşey çok güzel gidiyor dedi. Aralarında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, "Öyle bir sorunumuz yok ikimiz içinde" şeklinde cevap veren Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun bir mekanda kadınlarla olan sarmaş dolaş görüntüleri konusunda tam anlamıyla restini çekti.

Seda Sayan, ilişkilerini beğendiğini her fırsatta dile getirdiği Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftine inandığını belirterek, "Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum, çok şekerler. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Kadir 'dinliyorum' dediyse doğrudur. Bize gelirsek de eşim bensiz kulübe gidemez. Ben de onsuz gidemem. O erkek grubuyla gidiyorsa ben kadın grubuyla gidiyorsam da bir şey olduğunda Çağlar'a söz hakkı vermem. O da bunu biliyor. Bana böyle şeylerle gelinmemeli. Benim üzülmeme meydan vermemeli. Ben de onu üzmemeliyim. Bunun konusu bile insanı irite ediyor" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi