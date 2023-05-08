Motorsikletli 2 kadın tarafından tekme tokat dövülerek hastanelik edilen Onur Akay, "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Onur Akay, saldırı anını şu şekilde anlattı;

"İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, ‘Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.’ dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı."

Sivri dilli magazin yazarı Onur Akay, köşesine taşıdığı saldırıyı, "Bacaklarımı kırsanız bile yazacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yemnigün Haber Merkezi