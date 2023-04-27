Alaçatı'da bir mekanda eğlenen Kadir Doğulu, S. isimli kadınla samimi olması gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında Fatih Harbiye dizisinde tanışıp evlenen çiftin mutluluğuna gölge düştü. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Kadir Doğulu'nun mekanda eğlendiği S. isimli kadına imam nikahı kıydırdığı öne sürüldü.

Seren Serengil'in aylar önce Doğulu iitirafı tekrar gündeme gelirken bir sosyal medya kullanıcısı "Seren Hanım, siz aylar önce bugün çıkan malum aldatma haberini çok önceden söylemiştiniz. Size kimse inanmamıştı." sözlerine Serengil'den açıklama geldi.

"Neslihan'dan Başka İmam Nikahlı Eşim Yok"

Gazeteci Birsen Altuntaş'a açıklamalarda bulunan Doğulu, şunları söyledi: "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok"