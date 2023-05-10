Kadir Çöpdemir'in seçime günlere kala, yurt dışında bir seyahati sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'değişim' çağrısında bulunması gündem oldu.

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in, 14 Mayıs seçimi öncesi bir çağrı yaptı.

"Değiştirelim be! Bıktık be!" dedi.

Çöpdemir'in sözleri şöyle:

Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!