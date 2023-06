Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarına bu yıl ilk kez Kadın Marka Tercih Endeksi de dahil oldu. Pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan kadın hedef kitle özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların genellikle satın alma kararlarında etkili bir rol oynadığına değinerek “Kadınlar marka tercihlerinde, bir markanın ürünlerinin tasarımından ambalajına, reklam kampanyalarından sosyal medya etkileşimlerine kadar birçok farklı etkileşim alanında belirleyici olabilir. Biz de Türkiye İtibar Akademisi olarak bu tercihleri incelemek istedik ve Kadın Marka Tercih Endeksi’ni hayata geçirdik dedi.

66 sektör mercek altına alındı

“Kadınların marka tercihlerini araştırmak, bir markanın pazarlama stratejilerini, ürünlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için önemli bir araçtır” diyen Acar, “Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 66 sektörü ele aldık. 20 Mart ile 20 Nisan 2023 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak Türkiye genelinde 6800’ün üzerinde arama ile 18 ila 55 yaş ve üstü kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi” diye konuştu.

Kadın Marka Tercih Endeksi’nde yer alan markalar rakiplerinin bir adım önüne geçebilirler

Kadın Marka Tercih Endeksi’nin içeriğine de değinen Acar, “Araştırma raporu sayesinde markalar Türkiye geneli ile sektöründeki skoruna, sıralamasına ve kadınlar tarafından hangi sosyoekonomik kırılımda tercih edildiğine erişebilirler. Kadınların marka tercihlerini gören kurumlar, kadınları etkilemek ve onların ilgisini çekmek için doğru iletişim ve pazarlama stratejisi oluşturabilir ve kadınların beklentilerini karşılayacak ürün/hizmetleri geliştirebilirler. Araştırmada Türkiye geneli veya sektöründe üstün başarı sergileyen ya da sıralamaya giren markalar başarılarını iletişim çalışmalarında kullanarak rakiplerinin önüne geçebilirler. Böylece kadın tüketicileri hedefleyen kampanyalarında daha etkili olabilirler. Kadınların markalarını tercih ettiğini vurgulayarak hedef kitlelerindeki kadın tüketicilerin de markalarını tercih etmelerine teşvik edilebilirler. Ayrıca başarı elde eden markalar raporu satın alarak ‘Kadınların güvendiği ve tercih ettiği marka’ ibaresi ile başarılarını duyurma hakkı da elde ediyorlar” dedi.

Kadın Marka Tercih Endeksi’nin sektörler ve alfabetik olarak ilk üç sıralaması şöyle;



Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü: AGT, Çamsan, Yıldız Entegre

Akaryakıt: OPET, Petrol Ofisi, Shell

Aksesuar: Accessories, Pandora, SoChic

Altın ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Zen

Ankastre: Arçelik, Beko, Siemens

Bankacılık: Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası

Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri: Civil, E Bebek, LC Waikiki

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch

Beyaz Et: Banvit, Erpiliç, Şen Piliç

Bisküvi: Biskrem, Eti, Ülker

Cilt Bakımı: Sinoz, The Purest Solutions, Y’ves Rocher

Çikolata: Ferrero, Patiswiss, Şölen

Deterjan: Alo, Domestos, Omo

Dijital Sipariş Platformu: Getir, Trendyol, Yemek Sepeti

E Ticaret Sitesi: Çiçeksepeti, Hepsiburada: Trendyol

Elektronik Perakende: Apple, Samsung, TeknoSA

Erkek Ayakkabı: Adidas, Derimod, Nike

Erkek Giyim: Kiğılı, Koton, LC Waikiki

Ev Tekstili: English Home, Madame Coco, Taç

Ev Temizlik Malzemesi: Cif, Domestos, Omo

Fast Food Yabancı: Burger King, KFC, Mc Donald's

Fast Food Yerli: Ercan Burger, Komagene, Köfteci Yusuf

Fintech ve Bankacılık: Papara, Enpara, İyzico

Gıda Takviyesi ve Vitamin: Pharmaton, Solgar, Supradyn

Güzellik Merkezi: Dilan Polat, Eylül Öztürk, Müberya Sağlam

Halı: Merinos, Padişah, Saray

Hijyenik Ped ve Kişisel Temizlik: Molped, Orkid, Sleepy

İç Giyim: Penti, Suwen, Tutku

Kadın Ayakkabı: Derimod, Elle, Instreet

Kadın Çanta: Beymen, Pierre Cardin, U.S Polo

Kadın Giyim: Koton, LC Waikiki, Zara

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Papia, Selpak, Solo

Kahve Zinciri: Kahve Dünyası, Nevada Coffee, Starbucks

Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo

Ketçap/Salça: Burcu, Calve, Tat

Konserve: Tamek, Tat, Tukaş

Kot/Jean: Colin’s, Koton, Mavi

Kozmetik Market: Gratis, Rossmann, Watsons

Kozmetik: Avon, Flormar, Golden Rose

Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk

Küçük Ev Aletleri: Arçelik, Arzum, Fakir

Makarna: Ankara, Filiz, Pastavilla

Meyve Suyu veya Gazsız İçecek: Cappy, Dimes, Tamek

Mobilya: Bellona, İstikbal, Kelebek

Mutfak ve Banyo Tezgahı: Çimstone, ECA, Koçtaş

Otomobil: Fiat, Ford, Renault

Oyuncak: Adore Oyuncak, Fischer Price, Toyzz Shop

Özel Hastane: Acıbadem, Gazi Hastanesi, Medipol

Özel Okul: Bahçeşehir, Doğa Koleji, Final

Parfüm: Atelier Rebul, Avon, Yves Rocher

Peynir: İçim, Pınar, Sütaş

Pizza Yabancı: Domino's, Pizza Hut, Sbarro

Pizza Yerli: Little Ceasars, Pasaport Pizza, Terra Pizza

Porselen ve Züccaciye Ürünü: Karaca, Kütahya Porselen, Paşabahçe

Restaurant: Bal Kebap, Boğaziçi, Nusret

Saç Bakımı: Elidor, Pantene, Urban Care

Sağlıklı Atıştırmalık: Eti, Fellas, Züber

Sigorta: Aksigorta, Allianz, Türkiye Sigorta

Süpermarket: A101, Migros, Şok

Süt Ürünü: İçim, Pınar, Sütaş

Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Dove, Elidor, Pantene

Şarküteri: Maret, Namet, Pınar

Şekerleme ve Çikolata: Eti, Milka, Ülker

Tatil Acentesi: Etstur, Prontotour, Setur

Vitrifiye ve Seramik: Ege Seramik, Kütahya Seramik, Vitra

Yatak: Bambi, İstikbal, Yataş