Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarına bu yıl ilk kez Kadın Marka Tercih Endeksi de dahil oldu. Pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan kadın hedef kitle özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların genellikle satın alma kararlarında etkili bir rol oynadığına değinerek “Kadınlar marka tercihlerinde, bir markanın ürünlerinin tasarımından ambalajına, reklam kampanyalarından sosyal medya etkileşimlerine kadar birçok farklı etkileşim alanında belirleyici olabilir. Biz de Türkiye İtibar Akademisi olarak bu tercihleri incelemek istedik ve Kadın Marka Tercih Endeksi’ni hayata geçirdik dedi.
66 sektör mercek altına alındı
“Kadınların marka tercihlerini araştırmak, bir markanın pazarlama stratejilerini, ürünlerini ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için önemli bir araçtır” diyen Acar, “Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 66 sektörü ele aldık. 20 Mart ile 20 Nisan 2023 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak Türkiye genelinde 6800’ün üzerinde arama ile 18 ila 55 yaş ve üstü kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi” diye konuştu.
Kadın Marka Tercih Endeksi’nde yer alan markalar rakiplerinin bir adım önüne geçebilirler
Kadın Marka Tercih Endeksi’nin içeriğine de değinen Acar, “Araştırma raporu sayesinde markalar Türkiye geneli ile sektöründeki skoruna, sıralamasına ve kadınlar tarafından hangi sosyoekonomik kırılımda tercih edildiğine erişebilirler. Kadınların marka tercihlerini gören kurumlar, kadınları etkilemek ve onların ilgisini çekmek için doğru iletişim ve pazarlama stratejisi oluşturabilir ve kadınların beklentilerini karşılayacak ürün/hizmetleri geliştirebilirler. Araştırmada Türkiye geneli veya sektöründe üstün başarı sergileyen ya da sıralamaya giren markalar başarılarını iletişim çalışmalarında kullanarak rakiplerinin önüne geçebilirler. Böylece kadın tüketicileri hedefleyen kampanyalarında daha etkili olabilirler. Kadınların markalarını tercih ettiğini vurgulayarak hedef kitlelerindeki kadın tüketicilerin de markalarını tercih etmelerine teşvik edilebilirler. Ayrıca başarı elde eden markalar raporu satın alarak ‘Kadınların güvendiği ve tercih ettiği marka’ ibaresi ile başarılarını duyurma hakkı da elde ediyorlar” dedi.
Kadın Marka Tercih Endeksi’nin sektörler ve alfabetik olarak ilk üç sıralaması şöyle;
Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü: AGT, Çamsan, Yıldız Entegre
Akaryakıt: OPET, Petrol Ofisi, Shell
Aksesuar: Accessories, Pandora, SoChic
Altın ve Mücevherat: Altınbaş, Atasay, Zen
Ankastre: Arçelik, Beko, Siemens
Bankacılık: Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası
Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri: Civil, E Bebek, LC Waikiki
Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch
Beyaz Et: Banvit, Erpiliç, Şen Piliç
Bisküvi: Biskrem, Eti, Ülker
Cilt Bakımı: Sinoz, The Purest Solutions, Y’ves Rocher
Çikolata: Ferrero, Patiswiss, Şölen
Deterjan: Alo, Domestos, Omo
Dijital Sipariş Platformu: Getir, Trendyol, Yemek Sepeti
E Ticaret Sitesi: Çiçeksepeti, Hepsiburada: Trendyol
Elektronik Perakende: Apple, Samsung, TeknoSA
Erkek Ayakkabı: Adidas, Derimod, Nike
Erkek Giyim: Kiğılı, Koton, LC Waikiki
Ev Tekstili: English Home, Madame Coco, Taç
Ev Temizlik Malzemesi: Cif, Domestos, Omo
Fast Food Yabancı: Burger King, KFC, Mc Donald's
Fast Food Yerli: Ercan Burger, Komagene, Köfteci Yusuf
Fintech ve Bankacılık: Papara, Enpara, İyzico
Gıda Takviyesi ve Vitamin: Pharmaton, Solgar, Supradyn
Güzellik Merkezi: Dilan Polat, Eylül Öztürk, Müberya Sağlam
Halı: Merinos, Padişah, Saray
Hijyenik Ped ve Kişisel Temizlik: Molped, Orkid, Sleepy
İç Giyim: Penti, Suwen, Tutku
Kadın Ayakkabı: Derimod, Elle, Instreet
Kadın Çanta: Beymen, Pierre Cardin, U.S Polo
Kadın Giyim: Koton, LC Waikiki, Zara
Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Papia, Selpak, Solo
Kahve Zinciri: Kahve Dünyası, Nevada Coffee, Starbucks
Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo
Ketçap/Salça: Burcu, Calve, Tat
Konserve: Tamek, Tat, Tukaş
Kot/Jean: Colin’s, Koton, Mavi
Kozmetik Market: Gratis, Rossmann, Watsons
Kozmetik: Avon, Flormar, Golden Rose
Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk
Küçük Ev Aletleri: Arçelik, Arzum, Fakir
Makarna: Ankara, Filiz, Pastavilla
Meyve Suyu veya Gazsız İçecek: Cappy, Dimes, Tamek
Mobilya: Bellona, İstikbal, Kelebek
Mutfak ve Banyo Tezgahı: Çimstone, ECA, Koçtaş
Otomobil: Fiat, Ford, Renault
Oyuncak: Adore Oyuncak, Fischer Price, Toyzz Shop
Özel Hastane: Acıbadem, Gazi Hastanesi, Medipol
Özel Okul: Bahçeşehir, Doğa Koleji, Final
Parfüm: Atelier Rebul, Avon, Yves Rocher
Peynir: İçim, Pınar, Sütaş
Pizza Yabancı: Domino's, Pizza Hut, Sbarro
Pizza Yerli: Little Ceasars, Pasaport Pizza, Terra Pizza
Porselen ve Züccaciye Ürünü: Karaca, Kütahya Porselen, Paşabahçe
Restaurant: Bal Kebap, Boğaziçi, Nusret
Saç Bakımı: Elidor, Pantene, Urban Care
Sağlıklı Atıştırmalık: Eti, Fellas, Züber
Sigorta: Aksigorta, Allianz, Türkiye Sigorta
Süpermarket: A101, Migros, Şok
Süt Ürünü: İçim, Pınar, Sütaş
Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Dove, Elidor, Pantene
Şarküteri: Maret, Namet, Pınar
Şekerleme ve Çikolata: Eti, Milka, Ülker
Tatil Acentesi: Etstur, Prontotour, Setur
Vitrifiye ve Seramik: Ege Seramik, Kütahya Seramik, Vitra
Yatak: Bambi, İstikbal, Yataş