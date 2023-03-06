Sağlıklı beslenme herkes için önemlidir; ancak işte ya da evde mesaisi bitmeyen kadınlar için iki kat öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tüm bu koşuşturmalar fiziksel olduğu kadar zihinsel yorgunluk da yaratabilir. Çünkü ev ya da iş hayatında emekçi bir kadın olmak ayrı bir güç ister ve vücudunun bu anlamda farklı vitamin desteklerine ihtiyacı olur. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların fiziksel ve zihinsel gücünü artıracak besinler konusunda bilgi verdi.

VÜCUDUN İYİ ÇALIŞMASI İÇİN SOĞAN SARIMSAK PIRASA

Aynı familyadan gelen soğan, sarımsak ve pırasa kadınların gücünü artıracak değerli besinlerdendir. Kadınların vücut sağlığını korumaları ve iyi çalışmasını sürdürebilmeleri için elzem diyebileceğimiz antioksidanları vücudunda barındırması gerekir. Bu konuda yardımcı olacak başroller ise soğan, sarımsak ve pırasadır. Evet, soğan ve sarımsak koku olarak biraz sevilmeyebilir; ancak her üç besin de yüksek oranda antibiyotik ve analjezik özelliğe sahiptir. Özellikle soğanın kadınlarda sık görülebilen polikistik over sendromu için etkili bir besin olduğunu birçok araştırma ortaya koymaktadır. Yine meme kanseri gelişme ihtimalinin azaldığına dair bulgular da bulunmaktadır. İçerdikleri flavonol ve organosülfar bileşikleri kanseri önleme konusunda destek sağlar. Soğanda güçlü antioksidan desteği kuersetinin ve sarımsaktaki allisinin kontrolsüz hücre bölünmesini engeller özelliktedir. Bu nedenle kadınların bu üçlüyü sık sık beslenme planına eklemesi gerekir.

YABAN MERSİNİ ZİHİNSEL GÜCÜNÜZÜ DE ARTIRIR

Kadınların kendilerine iyi bakmak için tüketebileceği bir besin de yaban mersinidir. Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini aynı zamanda sağlıklı hücreleri hasarlara karşı koruyan flavonoidleri de barındırır. Yaban mersini içerdiği antosiyanin ile kadınların kan basıncı düşürme, iltihap azaltma, kalp krizi ya da idrar yolu enfeksiyonu riski azaltma gibi konularda da vitamin ve mineral güçleriyle destek sağlar. Yaban mersini zihinsel sağlık açısından da fayda sağlar. Yorgunluk, yaşın ilerlemesi beynin daha keskin işleyişini kimi zaman engelleyebilir. Yaban mersini zihinsel gücü artırma konusunda da faydalı olur.

GÜNLÜK BESLENMEDE DOMATES HEP OLMALI

Likopen açısından en zengin sebze olan domates, kadınların günlük beslenme planında hep yer alması gerekir. Çünkü içerdiği likopen ile meme ve rahim gibi kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerine karşı koruyucu etki göstermektedir. Yine kalp hastalıklarına karşı da etkili olduğu bilinir. Mide ve bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini düzene sokar. Kalorisi oldukça düşük olduğu için domates, günlük beslenmede her öğünde yer alabilir. Domatesin likopen etkisini artırmak için yüksek oranda tekli doymamış yağ, antioksidan, E ve K vitamini deposu olan zeytinyağı ile birlikte tüketebilirsiniz.

KETEN TOHUMU KADINLARIN GÜCÜNÜ YÜZDE YÜZ ARTIRACAK

Keten tohumu, kadınların gücünü neredeyse yüzde yüze yakın bir oranda artıracak bi besindir. Omega-3 yağ asidi, posa ve lignan açısından oldukça zengin olan keten tohumu kadın vücut sistemine oldukça fayda sağlar. Vücudun dolaşım sistemi için fayda sağlayacak alfa-linolenik asit (ALA) omega 3 yağ asidi ile anti-inflamatuar etkisi yaratır. Yağ asitleri özellikle kemik kayıplarına karşı osteoporoz ile savaşta destek sağlar. İyi kolesterol seviyesini yükseltme, sindirimi düzenleme ve meme kanserini önleme konularında da yardımcı bir besindir. Yine tip 2 diyabete karşı korumada da kadınlar için önemlidir. Keten tohumu; sebze yemeklerine, salataya, çorbaya eklenebilir. Direkt yağsız bir yoğurtla da günde 1-2 yemek kaşığı kadar tüketilebilir.

KADINLAR FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPMALI?