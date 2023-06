Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi için birçok farklı proje yürüten Boyner, bu sefer Sakarya Akyazılı kadınlarla bir araya geldi. Boyner’in özel markalarından Fabrika için hayata geçirilen ve Sakarya’da yaşayan ev kadınlarının el emeği ile doğal ahşap boncuklardan üretilen çantalar, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de yerini aldı. Sakarya Akyazı’da yaşayan 60 kadının emeği ile hayata geçen projede doğal ahşap boncuklarla 6.500 adet çanta üretildi.

Boyner özel markalarından Fabrika, geçtiğimiz yıl kadın istihamını güçlendirmek adına Edirne Keşan’nın Akhoca Köyü’nde yaşayan kadınlarla makrome tekniği ile üretilen terliklerden özel bir koleksiyon hazırlamıştı. Bu sene aynı proje Edirne’de devam ederken, Boyner Sakarya Akyazı’da yaşayan altmış ev kadını ile yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ahşap boncuklarla tasarlanan çanta projesinde 8 farklı model yetenekli kadınların ellerinde yeniden canlanarak günün her saatinde kullanılabilir şık ve doğal çantalara dönüştü.

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yön veriyoruz. Çok uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliğini her platformda destekleyen ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışan markalardan biriyiz. Kadını hayatın her alanında güçlendirme ve destekleme projeleri her zaman odağımızda. Bu alandaki projelerimizden birini Fabrika markamız için geçtiğimiz yıl hayata geçirmiştik. Edirne Keşan’ın Akhoca köyündeki kadınlarla bir araya gelerek 20 kadının yetenekli elleriyle tam 10 bin çift terlik ürettik. Aralarında daha önce hiç kendi gelirini elde etmemiş 20 kadın proje ile istihdama katılmıştı. Edirne’deki kadınların el emeği ile üretilen projemiz bu sene de yeni modellere devam ediyor. Bir yandan da projemizin sürdürülebilir olmasını hedefleyerek, Sakarya Akyazılı ev kadınları ile buluştuk.”

“Kadın dayanışmasından doğan güce inanıyoruz”

Projenin ikinci yılında daha fazla kadına ulaşmak için harekete geçtiklerinin altını çizen Koçoğlu; “İkinci yılında daha fazla kadına ulaşmak için içimizdeki heyecanı durdurmadık. Projede yeni rotamız Sakarya’nın Akyazı ilçesi oldu. Bu sefer de Sakarya’daki bir ahşap üretim atölyesinde özel olarak tasarlanan ve ev kadınlarının el emeği ile buluşan boncuklar, birbirinden özel birer çantaya dönüştü. Hepsi tamamen el işçiliği olan toplam 6.500 adet çanta üreten kadınların bugün olduğu gibi yarın da yanındayız. Biz projemizde yer alan kadınlarla tanışmaktan, onların el emeğini moda ile buluşturmaktan ve onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine tanık olmaktan çok mutluyuz. Ortaya cesaretlerini, vakitlerini ve de en önemlisi gönüllerini koydular. Yanı sıra ürettikleri ahşap boncuk çantalar ile aile ekonomisine katkı sağladılar. Bizler için projeye ilmek ilmek emek veren tüm kadınlar çok kıymetli. Kadın dayanışmasından doğan güçle yine birbirinden özel projelere beraber imza atacağımıza inanıyorum.” diyerek kadın istihdamına desteklerinin devam edeceğini belirtti.

“Doğallık yeni moda!”

Özellikle son birkaç yılda değişen tüketici trendlerine de değinen Koçoğlu; “Günümüzde artık doğallığa daha fazla önem verildiğini biliyoruz. Doğal malzemelerin kullanıldığı, rahat ve naturel renklerin hâkim olduğu parçalar daha çok tercih ediliyor. Seçtiği ürünün hikayesini dinlemeyi seven, ürünün, markanın dünyaya ve topluma olan katkısını sorgulayan bir müşteri profili ile karşı karşıyayız. Biz de bu hedefle başlattığımız projemizde bir yandan doğallığı savunurken diğer yandan kadını hayatın tüm alanlarında desteklediğimizi anlatmak istedik.”

Doğal ahşap boncuklarla tasarlanan özel el işçiliğine sahip Fabrika çantalar, Boyner mağazalarında, boyner.com.tr’de ve Boyner Now’da herkesin yaz şıklığını tamamlayacak.