Seamlesstance’ın, son yıllarda her yaşta kadının çok tercih ettiği “Spor şık tarz” anla-yışını benimseyerek çıkardığı koleksiyonları sizlerle buluşuyor! “İcatların, ihtiyaçtan doğması ilkesinden etkilenerek meydana geldiğini” belir-ten Seamlesstance, var olan bütün tabuları yıkmayı amaçlıyor. Adını özel bir dokuya sahip olan ve ‘’Seamless’’ adı verilen teknikle örme kumaşın ilmeklerinden oluşarak alan Seamlesstance, etkileyici dokusunun yanında büyüleyici tasarımlar da ortaya çıkarıyor.

Seamlesstance, son yıllarda her yaşta kadının çok tercih ettiği “Spor şık tarz” anlayışını benimseyerek koleksiyonlar yaratıyor. Markanın kurucusu genç kadın girişimci Selen Alaftargil. Seamlesstance koleksiyonlarının tüm parçaları, kadınların günün her saati sosyalleşecekleri alanlara göre stillerini kolayca değiştirebilmelerine ve karıştır & eşleştir yapabilmelerine olanak sağlıyor. Tamamen yerli üretim olan markanın ürünleri dikişsiz örgü yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntem tekstilde sıfır atık sağlıyor. "Polygiene’’ ve ‘’Nem Atıcı’’ özelliği taşıyor. Uzun süre kalıcı antibakteriyel etki yaratırken, nem yönetimi sağlıyor.

Spor-şık anlayışını merkeze alan Seamlesstance, zarif, göz alıcı, sportif, dingin ve ikinci ten hissi veren ürünleriyle kadınların özgürlüğüne özgürlük katarak sonsuz hareket alanı ve rahatlık sunuyor. Seamlesstance, ürünlerini dikişsiz örgü yöntemiyle ortaya çıkarıyor ve antibakteriyel özelliği taşıyan Polygiene teknolojisiyle birleştirerek sağlıklı giyim imkanı sağlıyor. Ekstra yüksek bel taytlar, tayt-crop top takımlar, alttan veya üstten ayarlanabilen de-kolteli croplar, spor tulum modelleri ile sağladığı rahatlık ve tasarım özellikleri saye-sinde kadınların vazgeçilmezi oluyor.

Son zamanlarda moda dünyasının vazgeçil-mez renkleri haline gelen fuşya, mürdüm, kehribar rengi, gece mavisi ve gül kurusu gibi pastel ve canlı tonları birlikte kullanılarak kontrast yaratmayı amaçlıyor. Seamlesstance koleksiyonlarının tüm parçaları, kadınların günün her saati sosyal-leşecekleri alanlara göre stillerini kolayca değiştirebilmelerine ve karıştır & eşleştir yapabilmelerine olanak sağlıyor. Tasarımlarının çarpıcılığı detaylarındaki dokunuş-larda gizli olan ürünler, sadece birkaç aksesuarla kombinleyerek geceye de hazır hale getirilebiliyor. Seamlesstance’ın size tabuları yıkarken ışıldama şansı sunması için tek yapmanız gereken kendi Seamlesstance’ınızı seçmeniz!