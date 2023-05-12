Ağız, bağırsak vajen mukozalarında zararsız olarak bulunan bir organizma olan candida mantarının vücuttaki diğer bakteri hücreleri ile b eraber dengeli bir şekilde bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, ancak bazı nedenlerden dolayı bu dengenin bozulup mantar hücrelerinin aktif hale dönüştüğünü belirtti.

Mantar enfeksiyonları sebepleri arasında şunlar yer alıyor;antibiyotik kullanımı, gebelik, şeker hastalığı, vajinanın temizlik nedeniyle içeriye doğru yıkanması, bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Vajinal mantarda ise kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, genital bölgede şişlik, kokusuz akıntı gibi durumlar varsa vajinal mantarın varlığından bahsedilebilir. Bunların dışında, günlük hayatın konforunu etkileyecek kadar çok kaşıntı ve kesik peynire benzeyen bir akıntı da olabilir. Tedavide ilaçlardan çok buna neden olan faktörü bulmak ve alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Ayrıca vajinal mantarda genital bölgenin kuru olması oldukça önemlidir.

Pamuklu iç çamaşırı kullanmak ve iç çamaşırlarını ütüleyerek kullanmak ta vajinal mantarın önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir etkendir. Dar ve vücuda oturmayan kıyafetler kullanmamak gerekir. Sabun ve duş jeli gibi ürünler genital bölgenin temizliğinde kullanılmamalı. Tam iyileşme sağlanana kadar cinsel ilişkiden uzak durulmalı ve tekrarlayan durumlarda eşle beraber tedavi görülmeli. Vajinayı temizlerken içeriye doğru yıkama veya tampon kullanılmamalı. Yoğurt tüketmek probiyotik özelliğinden dolayı faydalıdır. Günde 2 kase tüketilmek ve ev yapımı yoğurt tüketilirse iyi bakterileri çoğaltır. Hazır paketli gıdalar ile şekerli gıdalardan uzak durulmalı. Ilık suya oturmak da vajinal mantar enfeksiyonlarında etkilidir. Ilık suya biraz sirke eklenerek oturma banyosu yapılabilir. Islak mayo ile uzun süre oturulmamalıdır. Havuz veya denizden sonra mutlaka iç çamaşırı değiştirilmeli. Genital bölge nemli kalmamalı. Antibiyotiklerde vajinal mantarlara neden olabilir. Sık sık iç çamaşırı değiştirmekte vajinal mantarı önleme de ve tedavi etmede önemli bir etkendir.

Bütün bu konulara dikkat edildiği takdirde tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonlarından kurtulmak mümkün. Kişisel temizliğin yanı sıra antibiyotik kullanımı da vajinal enfeksiyonlarda tekrarlamanın nedeni olabilir. Tedavi süresi boyunca cinsel ilişkiden uzak durmak ve mümkünse eşle beraber tedavi görmek önemli bir konudur. Siz de tekrarlayan mantar enfeksiyonundan mustaripseniz bu önerileri dikkate almanızı tavsiye ederiz.