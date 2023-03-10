Depremin ilk günlerinde acil yardımlar öne çıkarken, artık daha kalıcı adımların atılması gerekiyor. “Yaraları Birlikte ve Birleşerek Saracağız” sloganıyla Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret eden MİB Kadın Konseyi üyeleri bir yandan depremzedelere moral verirken bir yandan da sürdürülebilir projeler için bölgedeki kadın kooperatifleri ve STK’lar ile görüşmeler yaptı.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Kadın Konseyi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kahramanmaraş ve Hatay’ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Sektörün en önemli üretim merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Kadın Konseyi, daha sonra Hatay’ı ziyaret etti. Mücevher Tasarımcıları Derneği (MÜTADER) ve So Chic firması da Kadın Konseyi ziyaretine destek verdiler.

Depremin yaşanmasının ardından tüm Türkiye gibi mücevher sektörü de tüm olanaklarını seferber ederek bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da yaşamın normale dönmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. “Yaraları Birlikte ve Birleşerek Saracağız” diyerek yola çıkan MİB Kadın Konseyi temsilcileri, Kahramanmaraş ve Hatay’da sektörün aşevlerini ziyaret ettiler; merkezden görece uzakta kaldığı için yardımlara ulaşmakta zaman zaman zorluklar yaşadıklarını belirten depremzedeleri ziyaret ettiler. Kadınlar ve çocuklara özel hazırlanan çantaları kendi elleriyle doğrudan depremzedelere teslim eden konsey üyeleri duygusal anlamda yoğun anlar yaşadılar.

İlk gün Kahramanmaraş’taki DOKMER Down Sendromlu Çocuklar Merkezi ziyaret edildi. Depremden sonra merkezdeki çocukların çoğu aileleriyle birlikte çadır kentlerde ya da başka şehirlerde yaşarken, merkezde kalan çocuklar için bu ziyaret mutluluk verici oldu. Daha sonra Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi’ni ziyaret eden konsey üyeleri burada Kooperatif Başkanı Yasemin Ayranpınar ve üyelerle bir araya gelerek onların depreme rağmen aktif olarak sürdürmeye çalıştıkları faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Kahramanmaraş merkez dışında Türkoğlu ilçesine geçen heyet, burada çadır kentleri ziyaret etti. Merkezden uzaktaki mahallelerde ve yıkıntılar nedeniyle erişimin ancak sağlanabildiği yerlere giden kadınlar, buradaki kadın ve çocuklarla dayanışma örneği sergilediler. MİB Kadın Konseyi üyeleri daha sonra Kahramanmaraş Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Neşe Yıldızhan ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar ve gelecekte bu çalışmaları nasıl destekleyebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Seyahatin bir anlamda durum saptama amacıyla yapıldığını belirten MİB Kadın Konseyi Başkanı Zeynep Sungurlu, asıl çalışmaların kısa süre içinde meyvelerini vermeye başlayacağını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay'ı da ziyaret eden MİB Kadın Konseyi kadınlar ve çocuklara hazırlanan hediyeleri takdim ederken duygusal anlar yaşadı. Depremin hemen ardından başta gıda olmak üzere yardım yağdığını söyleyen depremzedeler, devletin ve bazı kuruluşların çalışmaları dışında yardımların durduğundan yakınırken, MİB Kadın Konseyi üyeleri de sürdürülebilir sosyal girişimcilik projelerini yaşama geçirmek için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ