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2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 2. haftasında dört karşılaşma tamamlandı. THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmalarda Kastamonu Belediyesi, Anadolu Üniversitesi’ni 36-24; Konyaaltı Belediyesi, Armada Praxis Yalıkavak’ı 32-28; Üsküdar Belediyesi Aksaray Belediyesi’ni 35-25 yenerken; Görele Belediyesi, Bursa BBSK’yı deplasmanda 23-21 mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın son maçı 3 Eylül Pazar günü İzmir BBSK ile Yenimahalle Belediyesi arasında oynanacak.

Erkekler Süper Ligi’nde ise 2. hafta maçları 3 ve 4 Eylül’de oynanacak. Karşılaşmaların tamamı THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanırken, Sakarya BBSK-Beşiktaş maçı aynı anda SportsTV’den de canlı olarak izleyiciler ile buluşacak.

Kadınlar Süper Ligi 2. Hafta Kastamonu Belediyesi 36-24 Anadolu Üniversitesi

Bursa BBSK 21-23 Görele Belediyesi

Konyaalltı Belediyesi 32-28 Armada Praxis Yalıkavak

Üsküdar Belediyesi 35-25 Aksaray Belediyesi ANKARA (İGFA)