Avantajix.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye ve dünyada kadınların online alışveriş alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmaları derledi.

Avantajix'in derlediği araştırmalara göre, internetten en fazla alışverişi 25-34 yaşları arasındaki çalışan kadınlar yapıyor.

Kadınlar e-ticaret için en yoğun mesaiyi perşembe günleri harcıyor. Hafta sonu tatiline yönelik alışverişler için perşembe günlerini tercih eden kadınların online alışverişte gün olarak ikinci tercihleri ise pazartesi oluyor.

Kadınların internetten en az alışveriş yaptıkları günler ise öncelikle cumartesi, ardından da pazar günü.

Online alışveriş için en fazla öğle tatili olan 12.00-13.30 saatleri arasını kullanan kadınların, e-ticarette aktif oldukları ikinci saat dilimi ise 20.00-22.00 arası oluyor.

Erkeklerin bir ürünü online satın almaları 10 dakika sürerken, kadınların ortalaması 14 dakikayı buluyor.

E-ticaret sitelerinden en çok kıyafet satın alan kadınlar, daha sonra sırasıyla gıda ürünleri, takı, kozmetik, ayakkabı, çanta ve teknoloji ürünleri için para harcıyor.

Alışveriş sepetlerinin ortalaması 450 TL olurken, kadınların çoğunluğu, e-ticaret sitelerinde sunulan ürünlerin ortalama fiyatları 100-150 TL arasında olduğunda, alışverişin çok daha çekici hale geldiğine vurgu yapıyor.

Kadınlar ürünleri internetten markası ile birlikte arıyor, markaları sosyal ağlarda daha fazla tavsiye ediyor, e-posta bildirimleri, erkeklere göre kadınların alışverişinde daha etkili oluyor.

Araştırmalar, kadınların fırsat ve kampanyaları erkeklerden daha fazla takip ettiklerini, kadınların iade süresini sonuna kadar kullanmayı tercih ettiklerini de ortaya koyuyor.

Avantajix.com Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, 17-64 yaş aralığındaki her dört kadından üçünün online alışveriş yaptığının araştırmalarla saptandığını anımsatarak, “Pandemi öncesi kadınların sadece yüzde 25-30’u internetten alışveriş yapardı, alışveriş sıklığı da çok düşüktü. Pandemiyle birlikte kadınlar da en az erkekler kadar online ticarette etkin hale geldi. Bu da online alışveriş platformlarını kadınlara yönelik araştırmalar, kampanyalar yapmaya yöneltti. Kadınlar online alışverişin avantajlarını da çok iyi değerlendiriyor. Fırsat siteleri, fiyat karşılaştırma siteleri, Avantajix.com gibi para iade sitelerinin çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Avantajix’in önceden kadın üye sayısı oldukça düşüktü, şu an üyelerin yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ