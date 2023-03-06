Türk Çin Kültür Derneği Çin Astrolojisi ve Feng Shui uzmanı Ceren Sakin tarafından düzenlenecek söyleşide yeni yıl ve Mart ayı Çin astrolojisine göre yorumlanacak.

Kadınlar Gününe Özel Program: 8 Mart kadınlar gününe özel programa sadece kadınlar katılabiliyor. Katılımcıların tek tek Çin yıldız haritasının inceleneceği programda kontenjan sınırı bulunuyor. Çin Kültür Merkezi'nin Kadıköy şubesinde düzenlenecek olan etkinlikte katılımcılara Çin çayı ikramı yapılacak.

Programın detayları ise şöyle;

1- Tavşan yılının yorumlanması

2- Mart ayının yorumlanması

3- Katılımcıların yıldız haritasının yorumlanması

4- Feng - Shui hakkında sohbet

5- Soru – Cevaplar

6- Çin çayı ikramı

YENİGÜN HABER MERKEZİ