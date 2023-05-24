Merhabalar,

Sen; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin- Cemal Süreyya

Mağara döneminde erkekler avlanmak için ormanda strateji yapıp, avını ürkütmemek için sessiz olmak zorundaydı.

Taş devrindeki Fred Çakmaktaş’ın kıyafetini hatırlayalım; tek omuz elinde sopası aaaaa diye bağıran erkek modeliydi.

Erkekler;

Babalarımız az konuşan, iş kolik, kıyafetlerinde taş devrindeki tek omuzdan çift omuzlu bir atlete, elinde sopa yerine televizyon kumandası olan ve yine favori kanalı belgesel olup, oturduğu yerden “Canımm çay getirir misin?” diyerek seslenen babalarımız,

Kadınlar ise ;

Mağara dönemindeki kadınlar, mağarada erkeklerinin getirdikleri yiyeceği beklerken kendi aralarında iletişimi geliştirerek çok konuşan ve avlanmaya gitmeyip hareket etmedikleri için yağlanma riski olan annelerimiz,

Annelerimiz konuşmayı seven, hem evinin kadını hem iş hayatını bir arada yürütürken çocukların sorumluğunu alan annelerimiz,

Günümüzde yer değişikliği söz konusu. Erkekler giderek pasif oldular, sokaklarda kadınlar daha avcı… Sokakta laf atan erkeklere hasret kaldık (hoşlanmazdık ama bir ego tatmini de yaşardık 😉). Şimdi kadınlar erkeklere laf atıyor…

Kadınlar ve erkekler hayatın içinde o kadar çok şey ile mücadele veriyor ki, kadınlar erkek gibi güçlü olup her işlerini kendileri yapar hale geldi ama çok yoruldular. Dolayısıyla erkekler kadınların sorumluluğunu almak istemiyorlar, ilişkiler kullan at maskeler gibi oldu. Günümüzde herkes ilişki istiyor ama sonuç büyük bir mutsuzluk…

İlişkiler emek ister. Cinselliğin ya da görselliğin ötesinde aynı enerjide olmak, ortak paydada birleşmek gerekir. İki ayrı kültürden gelen kadın ya da adamın hayat arkadaşlığı için gerçekten birbirilerini tanıması ve güvenmesi gereken bir zaman vermek gerekir.

Birbirimizin farklılıklarını kabul ederek, değiştirmeye çalışmayarak, gerektiğinde fedakarlık yaparak, bireysel alanlarımızı koruyarak, saygı çerçevesinde ve keyif aldığımız ilişkilerde buluşmak üzere…

Sevgiler

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