Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fashion Breeze Defilesi’nin ana teması ‘kadına şiddete hayır’ oldu. Organizasyonda SALOON TUĞBA markası ile yeni kreasyonlarını tanıtan Tuğba Yiğit, kadın bir girişimci olarak 26 yıldır iş hayatında verdiği mücadeleyi belirterek, “Kadınların eşitliği için hep birlikte savaşacağız” dedi.

Defilenin şiddet gören ve katledilen kadınlar için sunulduğunu vurgulayan Yiğit, kadın haklarını savunmak için böyle bir organizasyon düzenlenmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

2023 kreasyonlarını birbirinden ünlü isimlerle podyuma çıkaran Yiğit mükemmeliyetçi biri olduğunu ifade ederek, “Mükemmellik bir alışkanlık olmalı. Her şeyden önce bir kadın olarak istikrarlı şekilde yolumuza devam etmek ve hemcinslerimiz ile dayanışma içinde olmak istiyoruz” dedi.

Dünyada kadın sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığını dile getiren Yiğit, “Kadınların eşitliği, bağımsızlığı, politik haksızlıkların ortadan kalkması ve daha iyi yaşama koşulları elde edebilmesi için hep birlikte savaşacağız” dedi.

Kadın Girişimci Tuğba Yiğit konuşmasında son olarak şunları kaydetti:

“Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları biz kadınlarız.”