Yatırımcılarının yüzde 30’u kadınlardan oluşan şirket, teknolojik altyapısı üzerinden sunduğu kolaylıklarla bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

Sermaye piyasalarına yatırım yapanların sayısı son yıllarda büyük bir artış gösterirken, yükselen ivmenin en dikkat çekici noktası genç ve kadın girişimci sayısındaki artış oldu. 2022 verilerine göre Borsa İstanbul’a kayıtlı 3 milyon 757 bin 325 yatırımcının %49,40’ı, 20-29 yaş arası gençlerden, toplam yatırımcı sayısının yüzde 35’i ise kadınlardan oluşuyor. Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 Capital de teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu sayesinde sunduğu kolaylıklarla, bu yatırımcı sayısının giderek artmasına imkân tanıyor.

“Yatırımcılarımızın 10’da 3’ü kadın”

Borsa İstanbul’un bu yıl yeni yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl borsamıza yeni gelen 1.426.133 yatırımcının 433.058’i yani %30,4’ü 20-29 yaş aralığında oldukça genç bir kesim. A1 Capital olarak biz de yeni yatırımcılara en kolay ve anlaşılır hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Genç oranı giderek artan yatırımcılarımızın yüzde 70’i erkeklerden, yüzde 30’u ise kadınlardan oluşuyor. 2023 yılında daha çok kadın ve genç yatırımcının ilgisini çekmeyi bekliyoruz.”

Hisse Koçu uygulaması ile ayrıcalıklı hizmetler

Tasarruf ve yatırım alışkanlıklarının hızla değiştiren dijitalleşme finansal ekosistemini baştan tasarlandığı bir dönem başlattığına değinen Mehmet Serkan Esenpak, “Bu süreçte biz de dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında A1 Capital müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan Hisse Koçu uygulamamız ile fark yaratıyoruz. Anlık öneri ve sinyallerin bildirim olarak geldiği uygulamada; günlük ve haftalık öneriler, video analizler, haberler, stratejiler gibi içerikler mevcut. Piyasa şartlarına anlık reaksiyon verme fırsatı sunan Hisse Koçu, aynı zamanda kullanıcılarına A1 Capital hesabı üzerinden işlem yapma imkânı da sağlıyor” dedi.

2022 yıl sonu itibarıyla 870 milyon TL özsermayesi ve sektördeki öncü konumuyla Güler Holding Grubu’nun finansal piyasalardaki amiral gemisi konumunda olan A1 Capital’in önümüzdeki yıl da büyümeye devam edeceğini belirten Mehmet Serkan Esenpak, “Bugün itibarıyla toplam 15 ilde 21 irtibat büromuzla yatırımcılara ulaşıyoruz. 2023 yılında da yeni şubeleriyle büyürken, sektörün en çok istihdam artışı sağlayan aracı kurumu olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Son 2 yılda 7 şirketin halka arzı gerçekleştirildi

A1 Capital, düşük maliyetle önemli bir finansman kaynağına ulaşabilmenin yanı sıra, şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine de büyük bir ivme kazandıran halka arz konusunda da deneyimli bir şirket. Son 2 yılda 48 firmanın halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer alan şirket, 7 firmanın da halka arzını konsorsiyum lideri olarak gerçekleştirdi.

Bilgiye dayalı veri ve analizler ile her zaman en iyi yatırım seçeneklerini sunan A1 Capital, hisse senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borçlanma aracı ihraçları, şirket değerlemesi, şirket satın alma ve birleşme, proje finansmanı, sermaye artırımı ve çağrı işlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan çözümleriyle yatırımcıların tercihi oluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ