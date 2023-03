Her yıl farklı farklı kadın oyunlarını titiz bir çalışma ile belirleyen festival komitesi bu yıl da birbirinden nitelikli oyunları beş kentte tiyatro severler ile buluşturacak. Deprem felaketinden kaynaklı daha önce açıklanan takviminde zorunlu değişikliklere gidilen festival, ilk olarak 23-27 Mart tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlayacak ve beş gün sürecek. Daha sonra 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Bandırma Belediyesi'nin evsahipliğinde devam edecek olan festival, 3-7 Nisan arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin destekleriyle Ankara'da gerçekleşecek. Ardından 11-16 Nisan tarihlerinde Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam edecek ve bayram tatili arasının ardından 2-7 Mayıs tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yılın finalini yapacak.



FESTİVAL GELİRİNİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜ DEPREMZEDE KIZ ÇOCUKLARINA BAĞIŞLANACAK!



Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali'ni bu yıl ülkemizi yasa boğan depremlerden etkilenen tüm insanlığa ve özellikle kız çocuklarına ithaf edeceklerini, onların bundan sonraki yaşamlarında eğitim hayatlarına bir nebze olsun katkı sunabilmek adına festivalin ve festivale katılan tiyatro ekiplerinin elde ettikleri gelirin belli bir bölümünü önceden görüşüp mutabakat sağladıkları bir STK'ya depremzede kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayacaklarını söyledi.



HER DEFASINDA BELLEKSİZLEŞTİRİLMENİN VE KALIPLARIN DIŞINA ÇIKAMAMANIN CEZASINI ÇEKİYORUZ!



Hasan Aldemir, 6 Şubat depreminden önce toplumun deprem gerçeğini hep 17 Ağustos tarihi özelinde gündeme getirip, ertesi gün gündemlerinden çıkarttığını söyleyerek, doğa bize deprem gerçeğimizi hiçbir surette aklımızdan çıkarmamamız ve buna göre yaşamamız gerektiğini çok acı tecrübelerle gösterdi. Kadın sorunu da tıpkı deprem gerçeği gibi bir gün hatırlanıp dikkat çekilecek bir sorun değil. Hemen hergün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri ile sarsıldığımız bir ülkede kadına yönelik sosyal projelerin ve ilgili etkinliklerin sadece 8 Mart haftasında akla gelmesi vizyonsuzluğunun da yıkılması gerektiğini söyledi. Zorunlu sebeplerle de olsa festivali deprem felaketinin ardından Mart, Nisan ve Mayıs ayına yaydıklarını, böylelikle Türkiye'deki kadın sorununun her zaman gündemde kalması için sanat cephesinden ses çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ