‘Kadın Nedir?’ belgeseli nasıl izlenir? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. 2022 yılında yayınlanan 'Kadın nedir?' belgeseli LGBT konusunu ele almaktadır. Hiçbir platformda yayınlanmayan bu belgesel, yıl dönümünde Twitter'dan yayınlanma kararı alındı. Twitter’da da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. Gelen tepkilerin ardından Elon Musk sansürü kaldırttı ve videoyu ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaştı. Peki Kadın nedir belgeseli nasıl izlenir? İşte detaylar...

HİÇBİR PLATFORM YAYINLAYAMADI

Söz konusu içerik yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube’un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube’da da yayınlanamadı.

Twitter’da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu.

MUSK'UN CESUR KARARI!

Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, geçtiğimiz cuma günü ‘Kadın nedir?’ başlıklı belgeseli alıntılayarak, ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

Musk’ın bu paylaşımı; LGBT’liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi.

Musk’ın sansürü kaldırtmasının ve yaklaşık 145 milyon takipçili hesabından belgesele verdiği desteğin ardından Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.

Belgesel 1 saat 35 dakika olmasına rağmen The Daily Wire tarafından paylaşıldı ve yayınlandığı dakikadan bugüne 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

KADIN NEDİR NASIL İZLENİR?

Hiçbir platformdan izlenmeyen bu video Twitter tarafından izlenebilmektedir.