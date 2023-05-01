Gizem Sayar Özcan’nın Muğla Milletvekili Adayı seçilmesinden sonra başladığı seçim çalışmalarına kendi memleketi Marmaris’ten ve kendi partisi CHP Marmaris ilçe teşkilatından engel geldi. CHP Parti Meclisi’nin Muğla’dan tek ve kadın üyesi ve Marmaris tarihinin ilk kadın milletvekili olması beklenen CHP Muğla Milletvekili 2. Sıra adayı Gizem S. ÖZCAN’ın 26 Nisan 2023 tarihinde reklam ajansı tarafından asılan afişlerinin, ertesi sabah haber verilmeden değiştirildiği fark edildi. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gizem Sayar Özcan’ın bulunduğu afiş, 26 Nisan tarihinde asıldıktan sonra fotoğraflanmıştı. Ancak 27 Nisan sabahı billboardlara bakıldığında afişlerin yerinde olmadığı görüldü. Reklam ajansına gün boyu ulaşılamadı, daha sonra ulaşılan yetkilisi ise, önce billboardların Marmaris Belediyesi’nden kiralandığı, belediye ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle kendi inisiyatifleri ile değiştirildiğini şirketlerinin değişim ile bilgileri olmadığını açıkladı. Detaylı bilgi için iki gündür aranılan yetkilinin artık telefonlara cevap vermediği görüldü.

Afişleri hazmedemediler!

Yapılan araştırmada, Marmaris Lisesi önündeki, İnci Heykeli karşısındaki ve yat limanındaki afişlerin değiştirildiği tespit edildi. Chp Muğla milletvekili adayı Gizem Sayar ÖZCAN ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu afiş kaldırılmış yerine CHP’nin genel afişi konulduğu görülmüştü. Diğer partilerin Muğla milletvekillerinin genel başkanlarıyla olan afişleri dururken Marmarisli Gizem Sayar ÖZCAN’ın afişinin Marmaris’te habersiz kaldırılması özellikle Marmarisli kadınlar tarafından tepkiyle karşılandı. Gizem Sayar Özcan’ın ilk kadın milletvekili olarak Marmaris’ten çıkacak olmasının önemini anlayamayan zihniyete tepki büyüyor. Kılıçdaroğlu’na bir Marmarisli bir kadının kendilerinden daha yakın olmasını hazmedemiyorlar mı sorusu Marmaris’te dolaşmaya başladı.

“Hayali Savaş Marmaris’e ve CHP’ye Zarar Vermekte!”

Konuyla ilgili gazeteci Murat Ersan, “Yapılanlara bir anlam veremiyorum diyemem! Beklediğim bir hareketti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın Muğla Belediye başkanı Osman Gürün ile sorunları var, ayrıca Marmaris CHP ilçe başkanının da Muğla teşkilatının haberi olmadan il başkanlığı çalışmalarına girmesi ve bu çabalarının boşa gitmesi sonucu onunda Muğla ile sorunları olduğu biliniyor. Mehmet Oktay’ın Marmarislilerin hoşuna gitmeyen uygulamaları ve Muğla’dan ayrı kendi kafasının dikine gitmesi Marmaris’e olumsuz etki etmiştir. Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş ilçe teşkilatının Ekrem İmamoğlu’na kafa tutması gibi bir şey oldu bu! Daha önceki dönemde de Muğla’ya karşı tutumda olanlar aslında CHP’ye ve teşkilat ruhuna zarar vermişlerdir. Marmaris teşkilatının dört dönemdir Osman Gürün ve Muğla ile saçma sapan kavgaya girmesi diğer partileri nemalandırmaktadır! Bu yüzden Marmaris’in doğasına zarar veren ruhsatlara imzalar atılmakta veya Halk A.Ş. üzerinden Marmaris Belediyesi zarara uğramaktadır. Marmaris’te CHP teşkilatı acilen fabrika ayarlarına dönmeli, 5’e bölünen ilçe teşkilatına taze kanlar ve eski deneyimli, teşkilat ruhuna sahip olan akil insanlar tekrar getirilmelidir. Teşkilatın sistemini bozan sonradan gelen isimler acilen uzaklaştırılmalıdır. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerinde izlediğimiz tartışmaların burada tersini yaşıyoruz. Belediye başkanı hiçbir muhalifle mecliste tartışmıyor, aksine ortak kararlar alıyor. Ancak onu uyaran CHP’li meclis üyeleriyle muhaliflerin önünde sürekli ters düşüyor. Tam bir komedi var Marmaris’te! Şimdi de Marmaris’in ilk kadın milletvekili olacak bir hanımefendiye savaş açıyorlar. Her dönem taraf değiştiren yerel medya da susunca birileri at koşturduğunu sanıyor. Seçime kadar Gizem Sayar Özcan için provokasyonlar bekliyoruz.”

“Gizem Sayar ÖZCAN’ı engellemeye çalıştılar!”

Ersan, “Gizem Sayar ÖZCAN’a yapılan psikolojik saldırı billboardlarla sınırlı değil. Hepsini biliyoruz, takipçisiyiz. Hangi parti olursa olsun Marmaris’ten çıkacak bir kadın milletvekiline yapılan baskıların karşısındayız. Eğitimli iyi bir avukat, anne ve parti meclisine kadar yükselen başarılı bir kadının milletvekili olacağı belli olmuşken ona yapılan bu saldırı kabaca cami duvarına işemektir. Bütün Marmaris Gizem Sayar ÖZCAN’ı bağrına basacağı günü beklerken, ilçe teşkilatındaki parmakla sayılacak ama gücü elinde bulunduran kişilerin bu davranışı, ileride büyük sorunların yaşanacağını göstermektedir. Marmaris’in ilk kadın milletvekiline engel olmaya çalıştılar ama beceremediler, şimdi de provokatif eylem hazırlığında olduklarına inandığımız kişiler var, misliyle cevabını alacaklar ve hesabını verecekler. Daha önce olduğu gibi CHP adayları yerine başka parti adaylarını destekleyen teşkilat istemiyor artık Marmaris! Aldığımız duyum Marmaris ilçe teşkilatındaki “bu dönem Muğla’ya muhalif olanların(!)” bu sefer gizlice TİP’e destek verecekleri yönünde. Bunlar duyum ama biz Marmaris’te bunları daha önce yaşadık, gideceklerini anladılar! Rantçı destekçileri de gemiyi terk etmeye başladılar. Marmaris’in ego ve rant savaşında olanların, teşkilat ruhuna aykırı olanların temizlenmesi çok önemli. Bu yüzden gerçek teşkilat ruhuna sahip kişilerin parti binasına dahi girmediğini biliyoruz. Zaten teşkilat içindeki CHP ruhuna sahip üyelerle konuştuğumuzda içerde bir avuç ne yapacağını bilemez durumda olanların kaldığı söyleniyor. Seçimden sonra Mehmet Oktay’ın hırsının kurbanı olmamasını, Marmaris’e ve partiye daha fazla zarar vermeden görevini tamamlamasını temenni ediyorum. Marmaris “Ben değil Biz ruhuna” ve adaletli yönetilmeye geri dönmelidir” dedi.