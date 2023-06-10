KA-DER ve TBMM 28. dönem kadın milletvekilleri ile yapılan toplantının önemine vurgu yapan Karaoğlu, kadın milletvekilleriyle düzenli olarak bir araya gelerek, sürdürülebilir bir kadın hareketi için milletvekilleriyle bir ilişki ağı kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

KA-DER olarak, kadınların kurumsal siyasetteki temsiliyetini artırmayı ve aktif siyaset yapan kadınların güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Karaoğlu, kadınların seslerini duyurabilmeleri, taleplerini gündeme getirebilmeleri ve karar süreçlerine etkin bir şekilde katılabilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Karaoğlu, kadın milletvekillerinin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.