Önceki gün gerçekleşen yeni şube açılış davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Uzun yılların sektör tecrübesini 4 yıl önce kurdukları SHOEMOL markasına taşıyan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav Yeşilyurt ve Bağdat Caddesi’nden sonra yeni şubelerini Nişantaşı’nda açarak, dostlarıyla büyümelerinin sevincini paylaştı. Hakiki deri kullanılarak yerli üretim tasarım ayakkabı ve çantalar sunan SHOEMOL, ergonomik, konforlu ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayakkabı ve çanta tasarımlarında ayak ve omurga sağlığını ön planda tutan marka trendleri insan sağlığına göre uyarlıyor. Tasarımları iki kadın girişimciye ait olan markanın a’dan z’ye her aşamasında bulunan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav, her bir detayı titizlikle takip ediyor.