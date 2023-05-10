900 kadar kadın gözetmen ve TOSFED Yıldızını Arıyor katılımcısının davet edildiği ve 3 grup halinde 250 katılımcı ile online eğitimler şeklinde devam eden proje, eğitimler sonunda yapılan online sınavda başarılı olan 30 katılımcının pratik eğitimleri ile devam etti.

Orhan Avcıoğlu, Murat Bostancı, Dağhan Ünlüdoğan, Kaan Özşenler, Onur Vatansever, Burçin Korkmaz ve Şeref Akgün'ün eğitmen olarak yer aldıkları pratik eğitim için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde bir ralli özel etabı oluşturuldu. Bu etapta önce yol notu yazan katılımcılar, daha sonra zaman kontrol ve özel etap start/finiş prosedürlerini uygulayarak yazdıkları notları okudular. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman'ın da katıldıkları eğitim ile spora yeni co-pilotlar kazandırmak adına önemli bir adım atılmış oldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ