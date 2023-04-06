2021 yılında kuraklığın vurduğu Şanlıurfa bu yıl da selden ağır hasar aldı. 10 bin hektarda tarım yapan kadın çiftçi Nazan Odabaşı tarımda verimliliğin düşmemesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Şanlıurfa’da 15 Mart’ta yaşanan sel nedeniyle buğday ekili alanların sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü. Arpa, buğday ve mercimek ekili arazilerin tümü sular altında kalması verimi de düşürecek. Şanlıurfa’da 10 bin hektarda çiftçilik yapan Nazan Odabaşı, çiftçiler için acil olarak destek paketleri açıklanması gerektiğini belirtti, “Mazot ve gübre desteği yapılmalı, 2021 yılında kuraklık canımızı çok yaktı bu yıl verlimliliği artırmak için projelerimizi hızla hayata geçirmeliyiz” dedi.

6 Şubat depreminde 11 il ile birlikte Şanlıurfa da depremden nasibini aldı. Yüzlerce kişi yaşamını yitirirken daha sonrasında Şanlıurfa sele teslim olurken vatandaşın tarım arazisinde yer yer hasarlar meydana geldi. Aşırı su baskınlarından dolayı özellikle pek çok bölgede arazilerin bir kısmı su altında kaldı. Çok sayıda arazide göletler oluşurken ekinler zarar gördü, engebeli arazilerde toprağın aşınmasına sebep oldu. Aşınma sonucunda, ekinlerin kökleri meydan çıkarak sürüklendi. Köklerin güneş almasıyla birlikte kuruma tehlikesi; verim kaybına da sebep verecek.

ÇİFTÇİ ÜRÜNLERİNE EKSİK GÜBRE ATIYOR

Odabaşı, depremden ve selden etkilenen Şanlıurfa’da tarımın sürdürülebilmesi için mücadele eden isimlerin başında geliyor. Deprem ve sel felaketinden önce de çiftçilerin gübre tedariğinde zorlandığını hatırlatan Odabaşı, “ Gübrenin bayilere gelmesi de bu felaketlerle birlikte yavaşladı. Çiftçilerimizin ürünlerine eksik gübre atıyor ve gübreye erişemiyor. Bizim tarlalarımıza kadınlar hakimdir, ben kadın çiftçilerimizle birlikte üretimin sürdülebilirliği için mücadele ediyorum. Acil bir destek paketi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TARIMIN GELECEĞİ TEHLİKEDE, BEKLEYECEK VAKİT YOK

2021 yılında bölgede yaşanan kuraklıktan sonra çiftçilere destek ödemesi yapıldığını ve 2022’de aynı kuraklığı yaşanmasının ardından birimlere gönderilen raporlardan henüz sonuç alınmadığını belirten Odabaşı, “Bu dönemde verilmemiş olan kuraklık hasar desteği bir an önce ödenmeli ve çiftçiye bu bölgede pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Üretim için bu bir tercih değil zorunluluktur. Şanlıurfa’mızda hala ciddi bir kuraklık tehdidi var. Tarımın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için geliştirilen projelerimizi hayata geçirmek için bekleyecek zaman yok” şeklinde konuştu.