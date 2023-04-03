Son yıllarda İstanbul Anadolu Yakası’nın özellikle de Kadıköy Bölgesi’nin kültür-sanat alanlarında çekim merkezi haline gelmesini keyifle izliyoruz. İstanbul’un alışagelmiş sanat merkezlerinin ezberinin bozulması ve yaygınlaşması elbette memnuniyet verici. Kadıköy’de; sanatçı atölyeleri, galeriler v.s. hızla çoğalmaya başladı. Nitelik ve nicelik tartışmasına girmeksizin bu gelişmenin, sanat ile iç içe yaşan biri olarak beni mutlu ettiği kadar sanat izleyicilerini de memnun ettiğini düşünüyorum. Zaman nitelik ve nicelik arasındaki bağlantının cevabını nasılsa verecektir diyerek sizlere yeni bir galeriden bahsetmek istiyorum.

2023 sezonunda Betül Ketenci tarafından kurulan yepyeni bir galeri Kadıköy yakasında sanat izleyicisiyle buluştu. Evrim Sanat Galerisi…

Betül Ketenci; uzun yıllar özel sektördeki çalışma hayatını tamamladıktan sonra sanat sevdasını kendi galerisini kurarak sürdürmeye karar vermiş. Galerinin tüm sanatsal projeleri titizlikle Arzu Kılıçdoğan tarafından yürütülüyor.

Galeri sanat izleyicisiyle yeni buluşmasına karşın son derece keyifli karma ve kişisel sergilere ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam edecek. Ketenci ve Kılıçdoğan; çok kıymetli sanatçıların yanı sıra galerilerinde genç sanatçılara da alan açmak ve desteklemek için yeni projeler hazırlıyorlar.

Evrim Sanat Galeri’si seçkin sergilerin yeni adresi olmasının dışında; sanat alanında da eğitim atölyeleri, workshoplar ve seminerlerle de önümüzdeki günlerde sanatseverlerle yoluna devam edecek. Halihazırda sulu boya’nın usta isimlerinden Ressam Saim Altuncu tarafından verilen sulu boya dersleri devam ediyor. Hafta sonları da çocuklarımızı unutmamışlar. Çocuklar için resim atölyeleri devam etmekte.

Ve son olarak da bahsetmeden geçemeyeceğim bir projeleri daha mevcut. Türkiye’de yaşanan ve hepimizi derinden kedere boğan depremi unutmamışlar. İkincisi devam etmekte olan, “Dayanışma Sergi” ile depremzedelere bağış aktardıkları projelerini sosyal medyadan takip edip sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Yolunuz Göztepe Parkı’na düşerse (Salı günleri hariç) mutlaka uğrayıp, biraz ruhunuzu sanatla ödüllendirmenizi tavsiye ederim.