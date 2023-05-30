Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1392 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1392 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, GÖZTEPE Mahalle, 409 Ada, 29 Parsel, 3. Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Özellikleri: 07.07.1977 tarih ve 1977-15 sayı ile Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Kat irtifakına esas projesi incelenmiştir. Rapor ekinde projeler paylaşılmıştır. 29.11.1978 Tarih 7-15 sayı ile de yapı kullanma izin belgesi aldığı tespit edilmiştir. Bina yol kotu altı 2 yol kotu üstü 11 olmak üzere toplam 13 katlı olarak betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Bina 2. Bodrum katında sığınak ve depo alanı, 1. Bodrum katında ve normal katlarında ikişer daire bulunmaktadır. Bina girişi bina yan cephesinden yapılmaktadır. Bina arka cephesinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Bina girişi alüminyum doğramalı ısıcamlı olup, bina içi zemin ve duvarları mermer kaplıdır. Bina içinde 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina arka cephesinde açık otopark alanı bulunmaktadır. Binanın her katında 2 adet daire bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz konut ve ana yapıda 3. Katta yer almaktadır.Projesine göre yasal net kullanım alanı toplam 128,49 m² (brüt 150,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Daire; Antre, Koridor Mutfak, Salon, 4 Yatak odası, Banyo, Wc ve bir tanesi mutfaktan erişimli ve 1,5 m² olmak üzere 3 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon, oda zeminleri parke kaplı olup duvarları sıvalı boyalıdır. Wc ve banyo zemini, duvarları seramik kaplamadır. Banyoda yerden klozet, lavabo bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ısı camlı ahşap doğramadır. Isıtma sistemi merkezi sistem doğalgazdır. Mutfak zemini mermer kaplı olup ahşap mutfak dolapları ve mermer mutfak tezgahı bulunmaktadır. Daire giriş holü ve balkon zeminleri mermer kaplıdır. Genel olarak döneminde yapı sınıfında standart olan malzemeler ile inşa edilmiş olup daire içi kısmen tadilat görmüş olup genel olarak daire içi vasat durumdadır. Borçlunun taşınmazdaki hissesi tamdır.

Adresi : Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Oramiral Kemal Kayacan Sok, Dış Kapı No:13 İç Kapı No:10Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.823,50 m2

Arsa Payı : 114/2550

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve dosyamız kayıtlarıdaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:01 2.Artırma 2008 model Volkswagen Caddy icradan satılık Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 10:01

24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.