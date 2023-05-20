Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/994 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/994 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, SUADİYE Mahalle/Köy, 531 Ada, 43 Parsel, 7. kat, 15 nolu bağımsız bölümün 3/8 hissesi.

TAPU KAYDI: Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 531 ada 43 parsel sayılı, 727,50 m² arsa miktarlı" '9 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binadan; 7. kat, 15 no?lu, Daire nitelikli ve, 432000 / 9000000 arsa paylı bağımsız bölümünün 3 / 8hissesi.

İMAR DURUMU:Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 117 pafta, 531 ada 43 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 21.02.2017 T.T.?li Uygulama İmar Planı dahilinde; ?Ön bahçe mesafesi 5 mt / Yan bahçe mesafesi: 4 mt / Arka bahçe mesafesi: 4 mt, TAKS: 0.35 , KAKS: 2.07, Yençok: 15 Kat(52.50mt.) yapılanma şartlarında" Ayrık nizam ve Konut Alanı" imarlıdır. Parselin yola/parka terki bulunmamaktadır.Yapı Ruhsatı15/05/2019 tarih ve 187-19 sayılıdır.08/03/2021 tarih 2021/49 sayı ile yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

KONUMU: Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 117 pafta, 531 ada 43 parsel batısında Halim AğaSokak ile diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir.Taşınmazın yakın çevresinde Bağdat Caddesi, Suadiye marmaray durağı, Suadiye Cami vb yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

3/8 HİSSESİ SATIŞA KONU DAİRENİN BULUNDUĞU ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (Kadıköy İlçesi, SuadiyeMahallesi, 531 Ada, 43 Parsel) Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 2 kat ve yol üstü 13 kat olmak üzere toplam 15 katan oluşmaktadır. Ana taşınmaz toplam 26 bağımsız bölüm içermekte olup, 2677,00 m² inşa alanlı, betonarme tarzında inşa edilmiştir.Onaylı mimari projesine göre; 2.bodrum katta; otopark ve sığınak, 1. Bodrum katta sığınak,zemin katta; bina girişi ve 2 adet daire, 1. Normal kat ve bu kat itibari ile diğer normal katlarında da her katta 2 şer adet daire bulunmakta olup konu taşınmaz toplam 26 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Çatı dubleksi bulunmamaktadır.Bahçe peyzajı tamamlanmış olup kısmen yürüyüş yolu, kısmen topraktır. Çevresi ~0,50mt. bahçe duvarı üstü demir parmaklık ile çevrilidir.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır.Merdiven korkuluk alüminyum malzemedir 2 adet çalışır durumda asansörü, yangın merdiveni , açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır.Binada ısınma sistemi doğalgazlı kombili sistem ile sağlanmaktadır.

3/8 HİSSESİ SATIŞA KONU 7. KATTAKİ 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz daire nitelikli ve 7.normal katta yer almaktadır. Kuzey ve batı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 55 m² (brüt 60 m²) olarak tespit edilmiştir.Projesinde; ( hol, salon, mutfak, yatak odası, banyo-wc ve 2 adet balkon) bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde ise balkon hacmi oda olarak kullanılmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramadır.Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı mermerit malzemeden imal edilmiştir.Banyo - wc zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır.Banyo?daklozet, dolaplı lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir., 727,50 m2 yüzölçümü, 432000/9000000 arsa payı, Suadiye Mahallesi Halimağa Sokak, 50. Yıl Apartmanı, No:27D: 15 Kadıköy / İSTANBUL adresli

Adresi : Suadiye Mahallesi Halimağa Sokak, 50. Yıl Apartmanı, No:27D: 15 Kadıköy / İSTANBUL

Arsa Payı : 432000/9000000

Kıymeti :taşınmazdaki satışa konu 3/8 hissenin muhammen değeri 1.875.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhi ve 6306 sayılı kanun gereğince riskil yapıdır beyanı

15/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.