Kadıköy Belediyesi, birbirinden renkli ve özel etkinlikleri Kadıköylülerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz tatiliyle birlikte çocukların heyecanla beklediği etkinliklerden biri olan Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. 26 Haziran’da sona erecek Her akşam saat 21.00’de bir oyunun sahnelendiği festivale bu yıl da çocukların ilgisi yoğun oldu. Çocukları tiyatro ile tanıştıran festivalde her akşam farklı oyunlar seyircisiyle buluşuyor. 26 Haziran’da sona erecek festivalin biletlerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve güvenlik noktalarından ücretsiz bir şekilde almak mümkün. Kadıköy Belediyesi 21. Çocuk Tiyatro Festivali’nin programı: 20 Haziran Salı 21.00 – TİK VE TAK - Tatavla Sahne +4 21 Haziran Çarşamba 21.00 - DENİZ KIZI ARİEL - Altınok Çocuk Tiyatrosu +3 Hatay belgeselinin ilk gösterimi gerçekleşti 22 Haziran Perşembe 21.00 - BÜYÜLÜ AĞAÇ - Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu +4 23 Haziran Cuma 21.00 - BREMEN MIZIKACILARI - Çizgi Kukla Tiyatrosu +4 24 Haziran Cumartesi 21.00 - 80 GÜNDE DEVR-İ ALEM - Peri Peti Yapım +3 25 Haziran Pazar 21.00 - ARİDU Galaktik DJ - İnteraktif Çocuk Tiyatrosu +6 26 Haziran Pazartesi 21.00 - İKİ BAVUL DOLUSU - Fabrika Sanat +3