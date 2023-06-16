Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/226 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, imar, kaydındaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 ve 2 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİLERİ

Taşınmazın konumlu olduğu bina 1 bodrum kat, 1 zemin kat, 3 normal kattan ibaret olup, belediyeden alınan eski belgelerden daha fazla bilgi elde edilememiştir. Yapı betonarme tarzında,3 A yapı sınıfındadır.Onaylı mimari projesine göre; 1.bodrum katta; depo, zemin katta; bina girişi ve 2 adet dükkan, diğer3 katta 3 er adet daire mevcuttur.Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, doğu yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cam mozaiktir.Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyadır. Merdiven korkuluk demir profil üzeri ahşap kaplıdır.Asansör bulunmamakta, binaya ait otoparkbulunmamaktadır.Binada ısınma sistemi doğalgaz kombidir. Her iki taşınmaz iş yeri olarak kullanılmakta olup hisse satışı yapılacağından teslim yapılmayacaktır.

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 285 m2KDV Oranları : %18

1 NO'LU TAŞINMAZ: İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Rasimpaşa Mahalle, 193 Ada, 136 Parsel, 3. Kat , 9 Nolu B. Bölüm Dairenin 1/2 hissesi satılacaktır.Taşınmaz daire nitelikli ve 3. katta yer almaktadır. Bina girişine göre ön tarafta olup, güney cephelidir.Faydalı Kullanım alanı net 58.00 m 2 Projesinde ; (antre, hol, mutfak, salon, 2 adet oda+balkon, banyo, yüklük) bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır.

Adresi : Rasimpaşa Mahallesi, İzzetli Sokak, No: 1, D:9 Kadıköy / İSTANBUL

Arsa Payı : 50/800Kıymeti : 1.300.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Ümraniye'de 46 m² daire icradan satılık Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZ:İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Rasimpaşa Mahalle, 193 Ada, 136 Parsel, 3. Kat , 8 Nolu B. BölümDairenin 1/2 hissesi satılacaktır.Taşınmaz daire nitelikli ve 3. katta yer almaktadır.Bina girişine göre ön tarafta olup, güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı net 78.0m2 dir. Brüt alanı 84.0 m2 dir.Projesinde ; (antre, hol, mutfak, salon, 2 adet oda+balkon, banyo, yüklük) bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır.

Adresi :Rasimpaşa Mahallesi, İzzetli Sokak, No: 1, D:8Kadıköy / İSTANBUL

Arsa Payı : 85/800 Kıymeti : 2.150.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:20

01/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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