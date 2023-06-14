T.C.

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2022/514 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/514 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, OsmanağaMahallesi, 18ada 31 parselsayılı , 95,00 m² arsa miktarlı ARSA vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunanbinanın; 2. Normal Kat, 4 nolu Mesken nitelikli ve 15/90 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/2hissesi borçlu adına, 26-01-2010 tarih ve 862 yevmiye ile intikal yoluyla tescil edildiği görülmekle, borçlu adına kayıtlı 1/2 HİSSE satılacaktır.(Hisse satışı yapılacağından tescil işlemi yapılıp fiili teslim ve tahliye yapılmayacaktır.) Mahkemece yapılan bilirkişi raporuna göre; Çevresel Bilgiler: Caferağa Mahallesi, Pavlonya Sokak, 26/2, Kadıköy/İSTANBUL adresindeki taşınmazın bulunduğu bölge, Kadıköy çarşı merkezinde ticari yoğunluklu ve önemli ulaşım ağlarının kesiştiği bir bölgedir. Taşınmazın yakın çevresinde zemin katları işyerleri olan konut ve ofis kullanım yoğunluklu yapılar bulunmaktadır. Kadıköy Metro İstasyonu, vapur iskeleleri, Boğa Heykeli yaklaşık 350m uzaklıktadır.

İmar Durumu: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, OsmanağaMahallesi, 18ada 31 parselsayılı taşınmazın; (26.4.1995) : (1/500 Ölçekli) : KADIKÖY GELENEKSEL ÇARSI SİT ALANI KORUMA İMAR PLANIkapsamındaBitişik nizam, Ticaret alanında H: 15,50- 5 katyapılaşma şartlarında yer almakta olduğu öğrenilmiştir. Parselin terki bulunmamaktadır.** Ayrıca Söz konusu parsele komşu 18 ada 1,2 ve 3 parsellerde tescilli eski eser niteliğinde bina olduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu yapı, bodrum+zemin+4 normal katlı ve yaklaşık 50 yıllıktır. Fiziksel bozulma ve işlevsel eskimesi yüksek olan 2. Kattaki taşınmaz, 2+1 odalı ve yaklaşık brüt 65m² alanlıdır. Dağınık durumda eşyaların bulunduğu ve çok bakımsız olan taşınmazda salon masif ahşap parke, odalar ise PVC malzemedendir. Odalara açılan balkonu olan taşınmazın dış kapısı çeliktir. Yapının normal katlarında tek daire bulunmaktadır. Taşınmazın değerini olumlu etkileyen etkenler şöyledir: - Merkezi konumda olması,Taşınmazın değerini olumsuz etkileyen etkenler şöyledir: - Hisseli olması - Bulunduğu yapının eski olması, Fiziksel ve fonksiyonel eskimesinin yüksek olmasıdır.(Hisse satışı yapılacağından tescil işlemi yapılıp fiili teslim ve tahliye yapılmayacaktır.)

Adresi : Caferağa Mah, Pavlonya Sok, No:26 D:2 Kadıköy / İSTANBUL

Arsa Payı : 15/90

Kıymeti : 812.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:45

07/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.