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Serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar katıldı. Adem Uçar, Kadıköylü sanat çıları Kartal’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek başkanı Perihan Baykal’a çiçek takdiminde bulundu. Sergi 13 farklı sanatçının yağlı boya tablolarından oluşuyor. Karma resim çalışmalarının işlendiği sergide 36 farklı eser, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Kadıköy Sanatçılar Derneği Karma Resim Sergisi , 30 Mart Perşembe gününe kadar Kartal Belediyesi ana hizmet binası giriş katında bulunan fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.