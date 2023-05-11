Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda bu yıl Avrupa Diploması ödülünün Kadıköy Belediyesi’ne verilmesine karar verdi. Kadıköy Belediyesi, son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası projeler ve işbirlikleriyle Avrupa Konseyi’nin başarılı yerel yönetimlere verdiği ‘Avrupa Diploması’ ödülünü almaya hak kazandı. Avrupa Konseyi tarafından Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’na gönderilen tebrik mektubunda Avrupa Diploması ödülünün önümüzdeki ay Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek törenle Kadıköy Belediyesi’ne takdim edileceği ifade edildi.

“Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz”

Avrupa Diploması ödülüne layık görülmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak ekolojik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliği ciddiye alarak çalışmalarımızı bu kavramlar ışığında belirliyoruz. Kadıköy’ü gündelik savrulmalarla değil, planlı, uzun vadeli politikalar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda Avrupa kentleriyle yakın ilişkiler kuruyor; uluslararası projeler ve işbirlikleriyle Kadıköy’ün dünyanın saygın kentleri arasında yer alması için çalışıyoruz. Bugün başta Avrupa Birliği projelerimiz olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdiğimiz uluslararası çalışmaların Avrupa’nın en kıymetli ödüllerinden biriyle ödüllendirilmiş olması hem şahsımı hem de çalışma arkadaşlarımı onurlandırdı. Kadıköy Belediyesi’ni Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine layık gören herkese Kadıköylüler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Avrupa Ödülü’nün ilk aşaması olan Avrupa Diploması Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından; diğer yerel yönetimlerle yapılan eşleştirme faaliyetleri, yurt dışındaki belediyelerle ilişkiler, iş birliği, ortaklıklar ve faaliyetleri, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası kuruluşlarla üyelik kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda veriliyor. Avrupa Ödülü’nü almak için sırasıyla; 'Avrupa Diploması', 'Avrupa Şeref Bayrağı' ve 'Avrupa Şeref Plaketi' ödüllerinin alınması gerekiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ