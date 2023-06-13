Kadıköy Belediyesi 21. Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda başlıyor.

Kültür ve sanatın kalbi bu yaz da Kadıköy’de atacak. Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve özel etkinlikleri Kadıköylülerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz tatiliyle birlikte çocukların heyecanla beklediği etkinliklerden biri olan Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran’da başlıyor.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek festivalde her akşam saat 21.00’de bir oyun sahnelenecek. 26 Haziran’a kadar sürecek festivalde bu yıl toplam 12 oyun seyirciyle buluşacak. Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali ile çocuklar, açık havada birbirinden güzel oyunları seyretmenin keyfini doyasıya yaşayacak. Katılımın ücretsiz olduğu oyunlar için biletler, etkinlik günü Özgürlük Parkı ana girişteki güvenlik noktasından alınabilecek.

Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran Perşembe günü ‘Bully Bully’ oyunu ile başlayacak. Dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren iki büyük liderin karşılaşmasıyla başlayan oyun; komik şarkıların, tartışmaların eşliğinde dostluk temasını eğlenceli bir biçimde işliyor.

21. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali Programı

15 Haziran Perşembe - 21.00 - BULLY BULLY - Atta Festival +3

16 Haziran Cuma - 21.00 - KIRMIZI PABUÇLAR - Uygur Çocuk Tiyatrosu +3

17 Haziran Cumartesi 21.00 - SERMET ERKİN İLE İLLÜZYON GÖSTERİSİ- Velox Yapım +4

18 Haziran Pazar 21.00 - SÜPER PATATES VE KAÇAK BEZELYE SÜPERMARKETTE KARNAVAL - Imageneer Kids +3

19 Haziran Pazartesi 21.00 – MAHŞERİ CÜMBÜŞ ÇOCUK - Hayalhane Yapım +6

20 Haziran Salı 21.00 – TİK VE TAK - Tatavla Sahne +4

21 Haziran Çarşamba 21.00 - DENİZ KIZI ARİEL - Altınok Çocuk Tiyatrosu +3

22 Haziran Perşembe 21.00 - BÜYÜLÜ AĞAÇ - Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu +4

23 Haziran Cuma 21.00 - BREMEN MIZIKACILARI - Çizgi Kukla Tiyatrosu +4

24 Haziran Cumartesi 21.00 - 80 GÜNDE DEVR-İ ALEM - Peri Peti Yapım +3

25 Haziran Pazar 21.00 - ARİDU Galaktik DJ - İnteraktif Çocuk Tiyatrosu +6

26 Haziran Pazartesi 21.00 - İKİ BAVUL DOLUSU - Fabrika Sanat +3