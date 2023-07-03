Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin UN Women Türkiye iş birliğiyle yürüttüğü "Kadın Liderler" programı kapsamında "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Bu çerçevede KA.DER, Türkiye'de yerel seçimlerde aday olacak kadınlar için UN Women tarafından küresel olarak geliştirilen Siyasi Liderlik ve Adaylık Eğitim Programı'nı uygulayacak.

Eğitim, yüz yüze ve hibrit olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenecek. 7 bölgede yapılacak olan programın yakında açıklanması planlanan her bölgeyi temsil edecek iller belirlenecek.

Toplamda 250 kişiye yer verilecek olan eğitime katılım sayısı, bölgelere göre değişiklik gösterebilecek. 2024 yerel seçimleriyle bağlantılı olan bir program, kadınların siyasi hayatta güçlenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Ayrıca siyasi kurum ve süreçlere tam katılım sağlayan ve liderlik rolü üstlenen kadın sayısını artırmayı hedefliyor.

Bu program, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacak veya liderlik açısından güçlenmeyi hedefleyen deneyimli kadın politikacıları hedefliyor. Katılımcıların seçiminde, 2024 yerel seçimlerinde aday olacak kadınlara öncelik verilecek.

Siyaset Okulu, yüz yüze eğitimle başlayacak ve çevrimiçi seminerler ile mentörlük programlarıyla devam edecek. Katılımcılardan aktif bir şekilde programa katılmaları ve devamlılık göstermeleri bekleniyor. Ayrıca, eğitime katılan ve gerekli bilgi ve becerileri edinen başarılı adaylar için seçim kampanyası eğitimleri düzenlenecek. Eğitim sürecindeki tüm ikramlar, otobüs ve konaklama giderleri KA.DER tarafından karşılanacak.

Programa başvurmak isteyen kadınlar için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacak:

Katılım sağlayacak kadınların 7 bölgeden olmaları tercih edilecek

Adaylık kararı almış veya aday olmayı düşünen, siyasi liderlik, adaylık ve yerel yönetimler konusunda kendini geliştirmek isteyen kadınlar arasından seçim yapılacak

Başvuru sürecinde, 25-35 yaş aralığındaki genç kadınlar, engelli kadınlar veya belli bir azınlık grubunu temsil eden kadınlar öncelikli olarak değerlendirilecek

Başvuru formunda belirtilen katılım motivasyonunun program hedefleriyle uyumlu olması

Eksiksiz doldurulmayan başvuru formları kabul edilmeyecek

Başvuru formuna fotoğraf eklenmesi zorunludur.