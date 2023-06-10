Merhabalar,

Yaşam ortalamamız yaklaşık 80-90 yıl, neler yaşıyoruz? Kimlerle tanışıyoruz? Hayatımıza kimleri alıyoruz?

Biz bedenimizi, anne babamızı değiştiremeyiz, ama seçimlerimiz ile kaderimizi değiştirebiliriz.

Hayatınıza aldığınız insanlar, verdiğiniz kararlar çok önemli, konuşurken BEN diyen kişiler, her lafınızdan anlam çıkartan insanlar, kavga ile beslenen kişiler sizin enerjinizi aşağıya çekerler, Sizin en kötü gününüz de yanınızda olduğu kadar başarılarınızda da mutlu olacak ve sınırlarınızı aşmayacak, her konuda destek olan az ama öz kişiler yanınızda olsun.

Kendinize duyduğunuz saygı ve karekterinizin kalitesi yakın çevrenizin size aynalık etmesi ile ölçmeniz mümkün

Teşbihini çok beğendiğim yazıyı paylaşmak istiyorum

ARILAR ve SİNEKLER..

Arıları ve sinekleri bir şişeye koymuşlar. Şişenin taban tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştirmişler.

Arıların hepsi ışık olan tarafa doğru üşüşmüşler. Ama şişenin tabanı kapalı olduğundan çıkmayı başaramamışlar. Bu arada sinekler, şişenin ağzına doluşmuşlar ve karanlıkta dışarı çıkıp kaybolmuşlar.

Ağzı açık olan şişenin karanlık tarafına doğru tek bir arı bile gelmemiş! Camın önünde ışığa doğru çabalarına devam etmişler.

Bilim adamlarına göre arılar olmazsa, insan yaşamı da olmaz. Ayrıca nerede, hangi çiçek ile besleneceğini bilen, yüzlerce kovan arasında kendi kovanını bulan ve o kovanın yüzlerce peteği arasından kendininkine yumurtlamayı hiç şaşırmadan uygulayabilen bir canlıdır arı.. Nasıl olur da şişenin ağzını bulup çıkamaz değil mi?

Sizde idaelleriniz uğruna Işığa doğru yürüyenlerdenseniz, önünüz de her zaman engeller olacaktır kuşkusuz... Arılar engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Ne tür engel olursa olsun önlerinde, çabalarını sürdürenlerdir. Ve bu uğurda da gerektiğinde ölebilenlerdir . Yürek, azim, sevgi, ilkeler, dürüstlüktür bunu yaptıran...

Menfaatlerine göre hareket edenler Sinekler gibi karanlığa yürüyenlerdir.

Karanlık düşüncelerdir. Şişenin ağzının karanlığa bakmasının onlarca hiçbir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır. Sadece kendi yaşamları söz konusudur. Nerede yemek varsa, nerede rahat yaşayacaklarsa, nerede çok para kazanacaklarsa oraya giderler. Onlar için karanlık olması önemli değildir;

Arıyı kovalamak isterseniz savaşır. Engellere aldırmaz. Amacı sadece ışığa ulaşmaktır. İğnesini sapladığında öleceğini bilerek savaşır. Ve değerleri için ölür. Ama sinekler kaçarlar. Tekrar dönerler kovaladığınız yere..

Sinek olup karanlığa mı?

Arı olup aydınlığa mı?

Arı olmaktan korkmayın ne olursa olsun Kader Gayrete Aşıktır……

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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