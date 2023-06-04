Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kadınlara yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koltuğunun verilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, eşitsizliğin Meclis üzerinden pekiştirildiğini ifade etti.

TOPLUMDAKİ EŞİTSİZLİKLERİ PEKİŞTİRİR

Kabinedeki kadın temsil oranın yüzde 1.7 olduğunu belirten Karaoğlu, yeni düzenin kadınları toplumun dışına iterek eşitsizlikleri pekiştirdiğini belirtti.

SEMBOLİK DEĞİL SAMİMİ İRADEYİ GÖRMELİYİZ

Karaoğlu, şunları söyledi:

Kadınların Dışişleri, Maliye, Sağlık, Eğitim, Turizm, İçişleri Bakanlığı gibi görevlerde de başarılı olacaklarından kuşku duymayan zihinsel dönüşümü bekliyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılda daha kapsayıcı ve eşit bir yaşam istiyorsak kadınların liderliği konusundaki bariyerlerin kalkması adına sembolik değil samimi iradeyi görmeliyiz. Eşitsizlik gelecek nesillerin kaderi olmamalı. Unutmayalım ki kadın yoksa eşitlik yok! Kadın yoksa adalet yok!