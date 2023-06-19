Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, KAÇUV gönüllüleriyle birlikte aralarında depremden etkilenen ailelerin de olduğu ve kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Çocukların eğlendiği etkinlik, mayıs ayında Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un kalpten gelen misafirperverliğinde gerçekleşti.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), tedavileri tamamlanmış ya da sağlık durumu daha iyi olan çocuk ve aileleri ile onlara moral olma amacıyla bir araya geldi. Etkinlik mayıs ayında Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da gerçekleşti.

Etkinlik, eğlenceli bir gün geçirmek için çocukların sağlık koşullarının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanarak; yüz boyama, sosis balon yapımı, sihirbaz gösterisi, masal ve boyama atölyesi gibi farklı başlıklarda gerçekleşti. Ailelerin de katıldığı etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda çocuklar için tedavilerine uygun yemek içerikleri Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un yetenekli şefi ve ekibi tarafından hazırlandı.

Etkinlikte, aralarında deprem bölgelerinden gelen, tedavi gören veya tedavisi tamamlanmış çocukları aileleriyle bir araya getirmenin büyük mutluluk yarattığını aktaran KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe, şunları söyledi: “Bizim için çocuklarımızın sağlığına kavuşmasından daha büyük bir mutluluk yok. Bu organizasyonda amacımız hem pandemi sonrası ilk defa bir araya gelmek hem de çocuklara moral olacak bir etkinlik düzenleyerek, iyi günde kötü günde onlarla yan yana olmak. Bütün çocuklarımızın sağlıkla gülümsediği güzel günler geçirmelerini diliyoruz”.

KAÇUV Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer, açılış konuşmasında “Bu güzel günde değerli çocuklarımızla ve ailelerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gözleri ışıl ışıl parlayan bu çocuklara bu denli keyifli anlar yaşatabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikte bizlere katılan çocuklarımıza ve ailelerimize ve tüm içtenliğiyle bu samimi etkinliğe kapılarını açan Shangri-La Bosphorus, Istanbul ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Şenliğe yönelik duygularını paylaşan Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü TJ Joulak, “Öncelikle bugün sizleri burada ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Hayatım boyunca sahip olduğum en güçlü duygulardan biri olan insanlara yardım etme inancından yola çıkarak içimizdeki sevginin günden güne büyümesi adına, Shangri-La ailesi olarak sevgiyi paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

İş seyahati için Türkiye’de olan ve etkinliğe katılarak konukları karşılayan Shangri-La Group İnsan Kaynakları Başkanı George C Tan “Bu heyecan verici atmosferi paylaşmak Shangri-La ailesi için oldukça özel bir deneyim. Shangri-La olarak her daim mutlu anlar yaşamaya, yaşatmaya ve yaratmaya özen gösteriyoruz. Bugün ise aynı heyecanı çocuklarla paylaşma amacıyla bir araya geldik. Bu mutlu anlarda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.