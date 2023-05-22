Devlet, 7500 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere Karşılıksız 5000 TL Ek Ödeme Desteği Veriyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haber! Devlet, maaşı 7500 TL ve üstü olan tüm emeklilere başvuru yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz 5000 TL ek ödeme sağlıyor.

Yeni Ek Ödeme Programı Emeklilere Rahat Nefes Aldıracak

(22 Mayıs 2023) - Emeklilere yönelik destekler devam ediyor. Devlet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir ek ödeme programını duyurdu. Maaşı 7500 TL ve üstü olan tüm emekliler, bu destekten faydalanmak için başvuru yapabilecekler. Devletin sağladığı ek ödeme, emekli maaşına ilave olarak karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek. Bu destek sayesinde emeklilerin maddi sıkıntılarının bir nebze de olsa hafiflemesi hedefleniyor.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Yöntemleri

Başvuru yapmak isteyen emeklilerin son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Başvurular, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubeleri aracılığıyla veya online olarak yapılabilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan emekliler, ödeme yapılmasını takiben kısa bir süre içinde hesaplarına 5000 TL'lik ek ödemeyi alabilecekler.

Emeklilerin Beklediği Destek Geldi

Devlet, bu destek programıyla emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve maddi anlamda rahat bir nefes almalarını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, kurum ayrımı yapılmadan tüm emekli maaşı alanlara eşit şekilde bu destekten faydalanma imkanı sunuluyor.

Emeklilere Verilecek Destek Programı Detayları

Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlar için bu destek programı büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Emekliler, devletin sağladığı ek ödemeden kolaylıkla faydalanabilecekler. Başvuruların hızla yapılması ve son başvuru tarihine dikkat edilmesi önem taşıyor. Emekliler, maaşlarının yanı sıra bu destekle birlikte maddi anlamda daha güvenli bir gelecek için adımlar atabilecekler.

Başvuru ve Detaylı Bilgilere Ulaşma

Devletin emeklilere yönelik sağladığı desteklerle ilgili detaylı bilgilere Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerinden veya resmi internet sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi. Emeklilerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmaları ve başvurularını zamanında yapmaları önemle vurgulandı.

Yenigün Haber Merkezi