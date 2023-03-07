14 Eylül 1971’de Memur olan ailesinin o dönemde Nevşehir’de görevde olmaları nedeniyle Nevşehir’de doğdu. İlköğretim, lise ve yüksek öğreniminin bir kısmını Ankara’da tamamladı. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin’e yerleşti. Berlin’de profesyonel tiyatro çalışmaları yaptı, çeşitli sosyal çalışmalara ve workshop’lara katıldı. 1996 yılında kesin bir kararla tiyatroyu bıraktı ve Türkiye’ye döndü.

1997 yılında televizyona geçti. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB’de gündüz kuşağında, “2’den 4’e” adında kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D’de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM’de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı.

Filmografisi

1995: Bir Demet Tiyatro

1995: Mirasyediler

1998: Sıcak Saatler

2000: Yarın Geç Olmayacak

2000: Vizontele

2000: Zor Hedef

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2003: Vizontele Tuuba

2005: Organize İşler

2006-2008: İki Aile

2008: Avrupa Yakası

2009: Güldünya

2009: Haneler

2012: Göç Zamanı

2012: Gına

2012: Aşkın Halleri

2012: Veda

2014: O Hayat Benim

2018: Ege’nin Hamsisi

2022 Üç Kız Kardeş

Kitapları

2001: Hayat Güzeldir

2003: Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004: Yaz Bitmesin

2005: Gördüğüme Sevindim

2009: Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2009: Senin Adın Bile Geçmedi

2010: Kağıt Kesikleri

2011: Zeynep Lal Büyürken – “Resimler Rengarenkler”

2011: Zeynep Lal Büyürken – “Kanatlar”

2013: Aşk Ve Acı

2013: Bir Cihan Kafes

2018: Üç Kız Kardeş

2019: Kalbimin Can Mayası

2021: Söylenmemiş Sözler

2021: Unutursun

Televizyon Programı

2’den 4’e (Sunucu)

1998-2000: Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent BRT FMD’de program yaptı

1999: Hayat Güzeldir

2014: Arkadaşım Hoşgeldin (Konuk)

2016: İclal Aydın’la Yeniden

Ödüller

2000: İstanbul Mizah Tiyatrosu – 2. Liselerarası Tiyatro Festivali

2001: Kaimi İletişim Ödülleri İzmir Anadolu Lisesi – En iyi gündüz kuşağı program sunucusu

2001: İnci Abla Koleji -Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu

2001: İstanbul Mizah Tiyatrosu – 3. Liselerarası Tiyatro Festivali IMT Özel Ödülü

2002-2003:Uluslararası Rotary – Özel Meslek Ödülü

2002: Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi – Yılın Köşe Yazarı

2002: Tepedekiler Yılın Kitabı – Hayat Güzeldir

2002: Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği – Yaşam Motivasyon Ödülü

2002: Zirvedekiler – En İyi Sabah Tiyatrosu

2002: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi – En Beğenilen Sabah Kuşağı Programı Hayat Güzeldir

2003: Avon -10. Yıl En başarılı kadın gazeteci

2003: II. Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Özel Halk Ödülü

2003: Radyo Gazetecileri Derneği -Medyanın en iyileri En iyi kadın programı (Hayat Güzeldir)

2003: Fatih Üniversitesi – Genç Kuşak Özel Onur Ödülü

2003: İstanbul Teşvikiye Rotary Kulübü – Meslekte Başarı Ödülü

2004: BJK Koleji – Basında Yılın Annesi

2004: Capitol – Ziyaretçilerin en çok beğendiği kadın gazeteci-yazar

2005-2006: Rotary, Meslek Özel Ödülü Basın

2005-2006: İstek Vakfı – Yılın Yazarı Ödülü

2005: Mavigün Koleji – Yılın En İyi Köşe Yazarı

2005: İstanbul Üniversitesi – Yılın En İyi Yazarı

2005: İstanbul Üniversitesi Ö.K.M. Bilgi Kulübü – Yılın En İyi Yazarı

2005:Oriflame -En başarılı Kadınlar Edebiyat Ödülü

2006-2007: Rotary Kulübü / Ulus, Üstün Meslek Ödülü Basın

2007: Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü -En beğenilen yazar

2008: Rotary Kulübü – Özel Meslek Ödülü

2022: 2. Uluslararası Elmas Ödülleri – Yılın Yazarı

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