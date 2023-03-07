14 Eylül 1971’de Memur olan ailesinin o dönemde Nevşehir’de görevde olmaları nedeniyle Nevşehir’de doğdu. İlköğretim, lise ve yüksek öğreniminin bir kısmını Ankara’da tamamladı. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin’e yerleşti. Berlin’de profesyonel tiyatro çalışmaları yaptı, çeşitli sosyal çalışmalara ve workshop’lara katıldı. 1996 yılında kesin bir kararla tiyatroyu bıraktı ve Türkiye’ye döndü.
1997 yılında televizyona geçti. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB’de gündüz kuşağında, “2’den 4’e” adında kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D’de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM’de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı.
Filmografisi
1995: Bir Demet Tiyatro
1995: Mirasyediler
1998: Sıcak Saatler
2000: Yarın Geç Olmayacak
2000: Vizontele
2000: Zor Hedef
2001: Dedem, Gofret ve Ben
2003: Vizontele Tuuba
2005: Organize İşler
2006-2008: İki Aile
2008: Avrupa Yakası
2009: Güldünya
2009: Haneler
2012: Göç Zamanı
2012: Gına
2012: Aşkın Halleri
2012: Veda
2014: O Hayat Benim
2018: Ege’nin Hamsisi
2022 Üç Kız Kardeş
Kitapları
2001: Hayat Güzeldir
2003: Bitmiş Aşklar Emanetçisi
2004: Yaz Bitmesin
2005: Gördüğüme Sevindim
2009: Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken
2009: Senin Adın Bile Geçmedi
2010: Kağıt Kesikleri
2011: Zeynep Lal Büyürken – “Resimler Rengarenkler”
2011: Zeynep Lal Büyürken – “Kanatlar”
2013: Aşk Ve Acı
2013: Bir Cihan Kafes
2018: Üç Kız Kardeş
2019: Kalbimin Can Mayası
2021: Söylenmemiş Sözler
2021: Unutursun
Televizyon Programı
2’den 4’e (Sunucu)
1998-2000: Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent BRT FMD’de program yaptı
1999: Hayat Güzeldir
2014: Arkadaşım Hoşgeldin (Konuk)
2016: İclal Aydın’la Yeniden
Ödüller
2000: İstanbul Mizah Tiyatrosu – 2. Liselerarası Tiyatro Festivali
2001: Kaimi İletişim Ödülleri İzmir Anadolu Lisesi – En iyi gündüz kuşağı program sunucusu
2001: İnci Abla Koleji -Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu
2001: İstanbul Mizah Tiyatrosu – 3. Liselerarası Tiyatro Festivali IMT Özel Ödülü
2002-2003:Uluslararası Rotary – Özel Meslek Ödülü
2002: Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi – Yılın Köşe Yazarı
2002: Tepedekiler Yılın Kitabı – Hayat Güzeldir
2002: Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği – Yaşam Motivasyon Ödülü
2002: Zirvedekiler – En İyi Sabah Tiyatrosu
2002: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi – En Beğenilen Sabah Kuşağı Programı Hayat Güzeldir
2003: Avon -10. Yıl En başarılı kadın gazeteci
2003: II. Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Özel Halk Ödülü
2003: Radyo Gazetecileri Derneği -Medyanın en iyileri En iyi kadın programı (Hayat Güzeldir)
2003: Fatih Üniversitesi – Genç Kuşak Özel Onur Ödülü
2003: İstanbul Teşvikiye Rotary Kulübü – Meslekte Başarı Ödülü
2004: BJK Koleji – Basında Yılın Annesi
2004: Capitol – Ziyaretçilerin en çok beğendiği kadın gazeteci-yazar
2005-2006: Rotary, Meslek Özel Ödülü Basın
2005-2006: İstek Vakfı – Yılın Yazarı Ödülü
2005: Mavigün Koleji – Yılın En İyi Köşe Yazarı
2005: İstanbul Üniversitesi – Yılın En İyi Yazarı
2005: İstanbul Üniversitesi Ö.K.M. Bilgi Kulübü – Yılın En İyi Yazarı
2005:Oriflame -En başarılı Kadınlar Edebiyat Ödülü
2006-2007: Rotary Kulübü / Ulus, Üstün Meslek Ödülü Basın
2007: Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü -En beğenilen yazar
2008: Rotary Kulübü – Özel Meslek Ödülü
2022: 2. Uluslararası Elmas Ödülleri – Yılın Yazarı